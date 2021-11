3/22 ©Ansa

LA SBLOCCA SEMPRE LUI



Tra i 106 gol della Joya, ben 38 hanno sbloccato i risultati nelle partite della Juventus (si tratta del 36% della sua produzione realizzativa). In questa speciale classifica l’argentino insegue Boniperti, 10° con 40 reti. Non è una novità per lui: la metà dei suoi gol quest’anno (tre su sei) sono arrivati nei primi 11 minuti di gioco contro Udinese (al 3’), Sampdoria (10’) e Zenit (11’).



Passiamo ora alla classifica all-time dei bomber juventini in Champions, dalla coda alla vetta

DYBALA: "RECORD DI DEL PIERO? SERVE IL MOTORINO"