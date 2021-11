L'attaccante argentino segna una doppietta e stacca Platini nella classifica dei marcatori all-time con la maglia bianconera. E adesso il prossimo obiettivo si chiama Del Piero, autore di 44 gol in Champions (Dybala è a 18): "Spero di farcela, ma non sarà per niente facile". E sulla prestazione: "Questa vittoria ci serviva, potevamo fare più gol ma penso che 4 vadano bene"

La Juventus vince 4-2 contro lo Zenit , raggiunge la matematica qualificazione agli ottavi di Champions e ritrova la vittoria dopo due sconfitte consecutive in campionato. Successo targato su tutti Paulo Dybala , autore di una doppietta. La Joya ha spiegato l'importanza di questi tre punti ai microfoni di Sky Sport: " Questa vittoria ci serviva. A fine primo tempo ci siamo detti di giocare con calma, perchè stavamo giocando bene ma avevamo bisogno di più tranquillità. Abbiamo fatto un gran secondo tempo e la prestazione è venuta fuori". Un successo nato anche da un atteggiamento più offensivo rispetto alle ultime uscite: "Quando rischi qualcosa puoi prendere gol, ma hai anche più possibilità di farli. Concludi di più l'azione con più uomini vicino alla porta. In fase offensiva siamo stati bravi, potevamo fare qualche gol in più, ma penso che quattro vadano bene ".

"Raggiungere Del Piero? Ci vuole il motorino..."

Serata di record per Paulo Dybala, che con questa doppietta ha raggiunto quota 106 gol con la maglia della Juventus. Reti che gli hanno permesso di staccare i 104 segnati da Platini, omaggiato dallo stesso Dybala con un'esultanza che richiama un famoso gesto del francese durante una finale di Coppa Intercontinentale: "Avevo già pensato prima a quell'esultanza. Il gol 104 è arrivato in un momento dove non c'era tempo per festeggiare come contro l'Inter e ho aspettato di farla stasera". E adesso il prossimo traguardo diventano i 44 gol segnati in Champions da Del Piero con la maglia bianconera (Dybala ha raggiunto stasera quota 18): "Devo prendere il motorino per raggiungere Del Piero. Ho la fortuna di parlare spesso con lui e spero di poterlo raggiungere. Sarebbe bellissimo, ma non è per niente facile".