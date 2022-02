Inter-Liverpool, curiosità e statistiche

La squadra di Simone Inzaghi ospita quella di Klopp a San Siro per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: tutte le informazioni, le statistiche e le curiosità sulla partita tra Inter e Liverpool DUMFRIES: "L'INTER GIOCA UN CALCIO FANTASTICO" Condividi

Inter-Liverpool, il percorso in Champions L’Inter ha chiuso il girone D in seconda posizione con 10 punti, alle spalle del Real Madrid. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno avviato il loro cammino nel raggruppamento perdendo in casa per 1-0 contro le Merengues e pareggiando per 0-0 sul campo dello Shakhtar Donetsk, poi hanno ottenuto tre vittorie di fila contro Sheriff Tiraspol (3-1 a Milano e stesso risultato in trasferta) e Shakhtar, chiudendo il girone con il ko per 2-0 sul campo del Real. Il Liverpool ha invece dominato il gruppo B, completato da Atletico Madrid, Porto e Milan: i Reds hanno vinto le sei partite giocate, realizzando ben 17 reti (poco meno di tre per gara) e incassandone 6. Quello di Salah e compagni è il quarto miglior attacco della competizione nella fase a gironi: meglio hanno fatto solo Manchester City (18), Ajax (20) e Bayern Monaco (22).

Inter-Liverpool, i precedenti tra le due squadre Quello in programma mercoledì 16 febbraio a San Siro sarà il quinto incrocio in una competizione europea tra Inter e Liverpool. I quattro precedenti risalgono alla fase a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/Champions League. L’Inter ha superato il turno nelle semifinali della stagione 1964/65, anno in cui ha vinto il trofeo: dopo il ko per 3-1 di Anfield Road, firmato dalle reti di Hunt, Callaghan e St. John per il Liverpool e dal temporaneo pareggio di Sandro Mazzola per l’Inter, i nerazzurri ribaltarono i giochi a Milano grazie ai centri di Mario Corso, Joaquín Peiró e Giacinto Facchetti. Quell’Inter arrivò poi in fondo alla Coppa dei Campioni, vincendola grazie all’1-0 sul Benfica in finale. Dopo 43 anni, le squadre si sono ritrovate in Champions: dopo il 2-0 di Anfield con le reti di Kuyt e Gerrard, a San Siro fu un gol di Fernando Torres a firmare la vittoria del Liverpool e il passaggio ai quarti di finale. I Reds furono poi eliminati dalla competizione in semifinale, cedendo al Chelsea. Il Liverpool ha vinto le ultime due trasferte contro squadre italiane in Champions League, battendo l'Atalanta nel 2020/21 e il Milan in questa stagione: solo un successo in meno di quelli ottenuti nelle prime 14 gare esterne contro avversarie italiane in tutte le competizioni europee (3N, 8P). Nell'attuale format della Champions League (dal 2003/04), l'Inter è stata eliminata da due delle tre precedenti sfide andata/ritorno a eliminazione diretta contro squadre inglesi. Tutte e tre sono arrivate agli ottavi di finale, perdendo contro il Liverpool nel 2007/08 e il Manchester United nel 2008/09, prima di eliminare il Chelsea nella stagione 2009/10.

Inter-Liverpool, le statistiche individuali leggi anche Fiducia Bastoni, verso il rientro con il Liverpool ● L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha vinto 49 delle sue 87 partite in Champions League fino ad oggi. Se la sua squadra vincesse questa gara, diventerebbe solo l'ottavo allenatore a raggiungere i 50 successi nella competizione (dopo Ferguson, Ancelotti, Guardiola, Wenger, Mourinho, van Gaal e Benítez), nonché il primo tedesco a riuscirci. ● L'attaccante dell'Inter Edin Dzeko ha segnato in ognuna delle sue ultime tre presenze contro il Liverpool, realizzando un gol con il Manchester City nel 2015 e due con la Roma nelle semifinali di questa competizione nel 2017/18. Dzeko è infatti uno dei soli tre giocatori ad aver segnato in entrambe le gare di una sfida a eliminazione diretta contro il Liverpool in Champions League, insieme a Emmanuel Adebayor dell'Arsenal nel 2007-08 e Didier Drogba del Chelsea nel 2008/09. ● Mohamed Salah potrebbe registrare la sua 50ª presenza in Champions League con il Liverpool in questa partita, finora ha segnato 32 gol. Tra i giocatori che hanno collezionato più di 50 presenze con un club specifico nella competizione, solo Cristiano Ronaldo (51 per il Real Madrid) e Robert Lewandowski (36 per il Bayern Monaco) hanno segnato di più alla loro 50ª gara. ● Lautaro Martínez ha segnato cinque gol nelle prime cinque partite da titolare con l'Inter in Champions League (nel 2019/20), ma da allora ha realizzato un solo gol nelle ultime 12 gare dal primo minuto. Dalla rete contro il Real Madrid nel novembre 2020, l'attaccante argentino ha giocato 697 minuti senza trovare il gol nella competizione. ● Da quando ha giocato la sua prima partita in Champions League con il Liverpool nel settembre 2017, Mohamed Salah è stato il giocatore che ha preso parte a più reti dopo movimenti palla al piede (almeno 5m): 14 - 10 reti e quattro assist. Anche i 10 gol seguenti un movimento palla al piede sono un record nel periodo.

Inter-Liverpool: come seguire la partita approfondimento Juve, Inter e le altre: le nuove liste Champions La partita tra Inter e Liverpool sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q e abbonati ad Amazon Prime. Il match di San Siro sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime.