Consapevolezza dei propri mezzi ma tanto rispetto per l' Inter . Idee chiare per Jurgen Klopp , che alla vigilia della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro i nerazzurri ha messo in guardia il suo Liverpool : "Giochiamo contro un top club - ha detto l'allenatore dei Reds in conferenza stampa -, ho visto spesso giocare l'Inter lo scorso anno e sono la squadra più forte d'Italia . Sono tosti, creativi, organizzati e hanno tanta qualità. Questa è la Champions, sappiamo di giocare contro una squadra eccezionale e servirà una gara di livello " Il gol in trasferta da quest'anno non vale più doppio: "Il regolamento dei gol in trasferta mi piaceva molto e non so perché sia cambiato - ha proseguito Klopp -, ma noi dovremo fare la nostra gara e non credo che questa cosa possa avere un impatto decisivo . Vincere sarà difficile".

"Barella fuoriclasse, ma al suo posto c'è Vidal: mica male..."

IL DATO

Klopp e il tabù italiane: 9 sconfitte in 16 gare

Klopp avrà nuovamente a disposizione i reduci dalla Coppa d'Africa. L'allenatore ha fatto il punto sulle condizioni dei suoi giocatori e ha poi commentato alcuni singoli dei nerazzurri: "Henderson sta benissimo, è già tornato la scorsa settimana e non ha nessun problema. Non importa chi gioca domani, ma come giochiamo. Servirà freschezza e poter utilizzare cinque cambi è una grande risorsa che dovremo sfruttare al massimo: avere tutti a disposizone è fantastico e dobbiamo imparare a gestire tutti i giocatori. I reduci dalla Coppa d'Africa? I tempi di recupero ormai sono velocissimi, poi Mané e Salah sono due forze della natura. È bello che abbiano giocato subito, non hanno festeggiato molto e non bevono alcool. Non sono sorpreso dai miei giocatori perché li conosco bene". Tra i nerazzurri mancherà Barella, squalificato: "Non giocherà e non è una cosa negativa per noi - ha detto Klopp -, mi piace molto e ha tutte le caratteristiche di un fuoriclasse. Ma al suo posto credo che ci sarà Vidal, mica male... Ha giocato ovunque e in queste gare è molto motivato, non so se sarà un vantaggio per noi. Nell'Inter poi c'è Perisic che mi piace molto, abbiamo lavorato insieme in Germania perdendo anche una finale, poi però non ci siamo più visti. Mi piace anche Dzeko. In ogni caso non importa chi avremo di fronte ma come giocheremo noi, questo discorso vale per tutti. Questa comunque è una di quelle gare che, se non fossi l'allenatore del Liverpool, guarderei in tv".