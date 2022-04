Bayern Monaco-Villarreal, curiosità e statistiche sui quarti di Champions

Gli spagnoli hanno vinto per 1-0 la gara d'andata all'Estadio de la Ceramica, i tedeschi cercano ora la rimonta in casa: in palio c'è un posto in semifinale. Tutte le statistiche e le curiosità sulla sfida tra Bayern Monaco e Villarreal Condividi

Bayern Monaco-Villarreal: come seguire la partita

La gara si giocherà all'Allianz Arena martedì 12 aprile 2022 alle ore 21:00.



Bayern Monaco-Villarreal: i precedenti approfondimento Champions League, curiosità sui quarti di ritorno Quella in corso è la seconda doppia sfida tra questi due club: la prima risale alla stagione 2011/2012 e in quell'occasione i tedeschi vinsero sia all'andata che al ritorno. Questa sarà solo la seconda sfida in trasferta in Germania per il Villarreal in Champions League: la prima era stata proprio contro il Bayern Monaco, con il Sottomarino Giallo sconfitto per 1-3 nella fase a gironi dell’edizione 2011/12 della competizione. La sconfitta rimediata nella gara d’andata è stata la 20ª per il club tedesco contro una squadra spagnola nelle competizioni europee: più che contro qualsiasi altra avversaria di una determinata nazione.

Bayern Monaco-Villarreal: le curiosità approfondimento Quali sono gli attacchi più prolifici d'Europa? Entrambe le occasioni in cui i bavaresi hanno perso sia l’andata che il ritorno nella fase a eliminazione diretta della Champions League è stato contro un’avversaria spagnola (contro il Real Madrid in semifinale nel 2013/14 e nei quarti di finale nel 2016/17). Il Bayern Monaco potrebbe passare il turno nella fase a eliminazione diretta di Champions League dopo aver perso la gara d’andata per la prima volta dai quarti di finale del 2014/15 (1-3 fuori casa, 6-1 in casa contro il Porto). Dopo questa rimonta, successivamente la squadra tedesca è stata eliminata in ognuna delle ultime cinque occasioni, quattro delle quali per mano di formazioni spagnole (Barcellona, Atletico Madrid e due volte Real Madrid). Il Bayern Monaco potrebbe essere eliminato per la seconda volta consecutiva ai quarti di finale della Champions League, dopo essere stato estromesso dalla competizione nello stesso turno anche nel 2020/21 (contro il Paris Saint-Germain). Prima della scorsa stagione, nelle ultime nove occasioni in cui ha raggiunto i quarti di finale nella competizione, il Bayern era stato eliminato solamente una volta: contro il Real Madrid nel 2016/17.