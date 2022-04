Champions League, curiosità sui quarti di ritorno

Bayern Monaco-Villarreal, martedì 12 aprile, ore 21:00

Dovrà rimontare la sconfitta maturata nella gara di andata il Bayern Monaco, che a Villarreal ha rimediato la ventesima sconfitta per un club tedesco contro una squadra spagnola nelle competizioni europee. I bavaresi potrebbero passare il turno nella fase a eliminazione diretta di Champions League dopo aver perso la gara d'andata per la prima volta dai quarti di finale 2014/15, quando vinsero contro il Porto: successivametne la squadre tedesca è stata eliminata in ognuna delle ultime cinque occasioni (quattro delle quali per mano di squadre spagnole). Anche nella scorsa stagione l'avventura del Bayern terminò ai quarti di finale, mentre l'allenatore del Villarreal Unai Emery potrebbe centrare l'accesso in semifinale per la prima volta in carriera. Nella gara dell'"Estadio de la Cerámica" il club di casa non ha subito gol contro i biancorossi, la prima squadra a riuscirci in Champions League dal Liverpool (che ci riuscì nel febbraio 2019). Occhio però a Lewandowski: il polacco ha realizzato due triplette in questa edizione della Champions, entrambe in casa. Solamente Cristiano Ronaldo, nella stagione 2015/16, riuscì a realizzarne tre in una singola edizione.

Real Madrid-Chelsea, martedì 12 aprile, ore 21:00

La tripletta di un super Benzema nella gara di andata ha permesso al Real Madrid di vincere la prima partita contro il Chelsea a Stamford Bridge nelle competizioni europee (due pareggi e tre sconfitte nelle precedenti). Per i Blues sarà la prima gara in assoluto al Bernabeu: infatti la trasferta della scorsa stagione fu giocata allo stadio Alfredo di Stéfano. La squadra di Tuchel è chiamata anche a sfatare un tabù per passare il turno, in quanto nessuna squadra inglese ha mai vinto in casa del Real, in Champions League, con più di un gol di scarto. La squadra di Ancelotti ha superato il turno in nove delle precedenti 10 occasioni in cui ha vinto l'andata in trasferta: la sua unica eliminazione è arrivata contro l'Ajax nella stagione 2018/19 (2-1 in Olanda, 1-4 in casa). Momento d'oro per Benzema, che ha già realizzato 11 gol in questa Champions League: nessun giocatore francese, nella storia della competizione, era riuscito ad arrivare a questa cifra in una singola stagione. Il Chelsea, invece, si aggrappa a Pulisic: nessun giocatore del club londinese ha preso parte a più gol in Champions League sotto la guida di Tuchel rispetto all'americano.