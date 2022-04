Benfica-Liverpool, le probabili formazioni dei quarti di Champions League

In un Estadio da Luz tutto esaurito per la serata di Champions League, il Benfica affronta il Liverpool per l'andata dei quarti di finale: tra i padroni di casa, Taarabt e il gioiellino Nuñez partiranno titolari; Klopp deve ancora sciogliere il dubbio tra Firmino e Diogo Jota al centro dell'attacco: Salah e Luis Diaz si schiereranno accanto a uno di loro due. Di seguito, le ultime sulle probabili formazioni delle due squadre. Match in diretta alle 21 su Sky Sport Football e Sky Sport 253 Condividi

Le luci della Champions League si riaccendono questa sera. All'Estadio da Luz di Lisbona (tutto esaurito) scenderanno in campo Benfica e Liverpool per il match d'andata dei quarti di finale. La partita inizierà alle 21 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 253.

Taarabt a centrocampo, Nuñez unica punta: la probabile del Benfica leggi anche Champions League, le curiosità sui quarti Verissimo schiera il 4-2-3-1. In porta c'è Vlachodimos. In difesa, presente l'ex Fiorentina Gilberto a destra, mentre sulla corsia di sinistra ci sarà Grimaldo. Nel mezzo, coppia d'esperienza composta da Otamendi e Vertonghen. Davanti allla difesa ci saranno Weigl e l'ex Milan Taarabt. Sulla linea della trequarti invece partono titolari Everton da una parte, Rafa Silva dall'altra e Gonçalo Ramos che girerà attorno alla punta Darwin Nuñez, forse l'uomo più atteso (clicca qui per leggere la sua storia).



Benfica (4-2-3-1) probabile formazione: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Taarabt, Weigl; Silva, Gonçalo Ramos, Everton; Nuñez. All.: Verissimo.

Ballottaggio Firmino-Diogo Jota: la probabile del Liverpool leggi anche Klopp: "Salah tratta il rinnovo, sono felice" Jurgen Klopp si affida al suo 4-3-3 con Alisson in porta, difesa a quattro composta da Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson. A centrocampo ci saranno Fabinho, capitan Henderson e Thiago Alcantara, mentre il tridente d'attacco sarà composto da Salah, Firmino e Luis Diaz. L'unico dubbio per l'allenatore dei Reds, al momento, è in attacco: al momento Firmino è favorito per partire dal primo minuto al cento del tridente, ma Diogo Jota potrebbe far cambiare idea a Klopp. Panchina invece per Mané.