6/10 ©Getty

I PRECEDENTI - Sono dieci in totale, tutti in doppie sfide europee e quasi sempre nei quarti. Una sola qualificazione per il Benfica nella Champions 2005-06, tra i mattatori Simao e Miccoli. Primi due incroci di sempre nei quarti di Coppa Campioni 1978 e 1984, di buon auspicio per i reds, visto che entrambi gli anni poi vinsero la coppa. Ultimo precedente in Europa League nel 2010 (qualificazione sempre per gli inglesi).