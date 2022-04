Benzema: "Primi due gol? Preferisco il terzo"

" Mi godo ogni momento, sto bene e aiuto la squadra . Quando uno sta bene e gioca in una squadra forte, tutto arriva". Karim Benzema è l'eroe della notte di Stamford Bridge in casa Real Madrid : sua la tripletta che permette alla squadra di Carlo Ancelotti di superare per 3-1 il Chelsea e avvicinarsi con il sorriso alla sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma martedì 12 aprile. " Quale gol mi è piaciuto di più? Tutti e tre, valgono lo stesso però sono particolarmente contento di aver segnato il terzo - ammette - ne avevo sbagliato uno nel primo tempo e stavo ancora pensando a quella occasione persa".

Florentino Perez: "Benzema miglior centravanti al mondo"

I gol con il Real sono 313 in 594 partite. Il club ha omaggiato il centravanti francese con una scheda pubblicata su Twitter: "Nome: Karim Benzema; eta': 34 anni; occupazione: miglior n.9 al mondo". Un concetto ribadito da Florentino Perez ai microfoni di Sky Sport: "Il miglior centravanti del mondo" la definizione concessa all'uscita da Stamford Bridge dal presidente del Real Madrid. Benzema si gode il momento. E la seconda doppietta di fila in Champions dopo quella al PSG: "Sono notti magiche, come quella contro il Paris Saint-Germain al Bernabeu. Siamo venuti per vincere, per dimostrare che siamo il Real Madrid. Le cose ci sono andate bene, dal primo all'ultimo minuto. Quando abbiamo un Real come quello di Londra è piu' facile per tutti". E sull'account Twitter del club il centravanti esibisce il sorriso: "Sono e siamo molto contenti per la vittoria. Hala Madrid!"