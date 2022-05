Il Villarreal gioca un gran primo tempo e crede all'impresa di ribaltare lo 0-2 di Anfield grazie ai gol segnati da Dia al 3' e da Coquelin al 41'. Reds poco incisivi e in difficoltà. Nella ripresa, l'ingresso di Luis Diaz dà più profondità alla squadra di Klopp che accorcia con Fabinho, pareggia con lo stesso Luis Diaz e poi ribalta la gara con Mané. Nel finale doppio giallo a Capoue. A fine gara applausi di tutto lo stadio per il Villarreal ma in finale ci va il Liverpool