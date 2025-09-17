Chi ha 'sbloccato' la Champions dal 1992 a oggi

Champions League, il primo gol di ogni edizione dal 1992 a oggi
A 'stappare' la Champions 2025/26 è stato Promise David, attaccante dell'Union-Saint Gilloise a segno su rigore dopo 9 minuti ad Eindhoven. Ma chi aveva segnato il primo gol di ogni edizione dal 1992 (anno dell'avvento del torneo con l'attuale denominazione)? L'elenco comprende 34 nomi e big assoluti come Del Piero, Ibra, Cristiano Ronaldo (due volte) e Messi, ma trovano spazio anche tante sorprese...
- Primo marcatore: DANIEL AMOKACHI
- Partita: Bruges-Cska Mosca 1-0
- Data: 25 novembre 1992
- Primo marcatore: DOMINGOS PACIENCIA
- Partita: Porto-Werder Brema 3-2
- Data: 24 novembre 1993
- Primo marcatore: NIKOLAY PISAREV
- Partita: Dinamo Kiev-Spartak Mosca 3-2
- Data: 14 settembre 1994
- Primo marcatore: ANDREAS MOLLER
- Partita: Borussia Dortmund-Juventus 1-3
- Data: 13 settembre 1995
- Primo marcatore: JARI LITMANEN
- Partita: Auxerre-Ajax 0-1
- Data: 11 settembre 1996
- Primo marcatore: ALESSANDRO DEL PIERO
- Partita: Juventus-Feyenoord 5-1
- Data: 17 settembre 1997
- Primo marcatore: JOSEBA ETXEBERRIA
- Partita: Athletic Bilbao-Rosenborg 1-1
- Data: 16 settembre 1998
- Primo marcatore: JAN DEREK SORENSEN
- Partita: Boavista-Rosenborg 0-3
- Data: 14 settembre 1999
- Primo marcatore: EGOR TITOV
- Partita: Spartak Mosca-Bayer Leverkusen 2-0
- Data: 12 settembre 2000
- Primo marcatore: MARC HENDRIKX
- Partita: Lokomotiv Mosca-Anderlecht 1-1
- Data: 11 settembre 2001
- Primo marcatore: ZLATAN IBRAHIMOVIC
- Partita: Ajax-Lione 2-1
- Data: 17 settembre 2002
- Primo marcatore: MIKAEL SILVESTRE
- Partita: Manchester United-Panathinaikos 5-0
- Data: 16 settembre 2003
- Primo marcatore: VICENTE
- Partita: Valencia-Anderlecht 2-0
- Data: 14 settembre 2004
- Primo marcatore: FLORENT SINAMA-PONGOLLE
- Partita: Betis-Liverpool 1-2
- Data: 13 settembre 2005
- Primo marcatore: ANDRES INIESTA
- Partita: Barcellona-Levski Sofia 5-0
- Data: 12 settembre 2006
- Primo marcatore: BRANDAO
- Partita: Shakhtar Donetsk-Celtic 2-0
- Data: 18 settembre 2007
- Primo marcatore: SERGIO AGUERO
- Partita: Psv-Atletico Madrid 0-3
- Data: 16 settembre 2008
- Primo marcatore: CRISTIANO RONALDO
- Partita: Zurigo-Real Madrid 2-5
- Data: 15 settembre 2009
- Primo marcatore: PETRI PASANEN (autogol)
- Partita: Werder Brema-Tottenham 2-2
- Data: 14 settembre 2010
- Primo marcatore: ALEXANDRE PATO
- Partita: Barcellona-Milan 2-2
- Data: 13 settembre 2011
- Primo marcatore: ISCO
- Partita: Malaga-Zenit San Pietroburgo 3-0
- Data: 18 settembre 2012
- Primo marcatore: DAVID ALABA
- Partita: Bayern Monaco-Cska Mosca 3-0
- Data: 17 settembre 2013
- Primo marcatore: HULK
- Partita: Benfica-Zenit San Pietroburgo 0-2
- Data: 16 settembre 2014
- Primo marcatore: ANGEL DI MARIA
- Partita: Psg-Malmo 2-0
- Data: 15 settembre 2015
- Primo marcatore: EDINSON CAVANI
- Partita: Psg-Arsenal 1-1
- Data: 13 settembre 2016
- Primo marcatore: SEYDOU DOUMBIA
- Partita: Olympiacos-Sporting CP 2-3
- Data: 12 settembre 2017
- Primo marcatore: LIONEL MESSI
- Partita: Barcellona-Psv Eindhoven 4-0
- Data: 18 settembre 2018
- Primo marcatore: SARDAR AZMOUN
- Partita: Lione-Zenit San Pietroburgo 1-1
- Data: 17 settembre 2019
- Primo marcatore: ALVARO MORATA
- Partita: Dinamo Kiev-Juventus 0-2
- Data: 20 ottobre 2020
- Primo marcatore: CRISTIANO RONALDO
- Partita: Young Boys-Manchester United 2-1
- Data: 14 settembre 2021
- Primo marcatore: MISLAV ORSIC
- Partita: Dinamo Zagabria-Chelsea 1-0
- Data: 6 settembre 2022
- Primo marcatore: MOHAMED SIMAKAN
- Partita: Young Boys-Lipsia 1-3
- Data: 19 settembre 2023
- Primo marcatore: KENAN YILDIZ
- Partita: Juventus-Psv Eindhoven 3-1
- Data: 17 settembre 2024
- Primo marcatore: PROMISE DAVID
- Partita: Psv-Union Saint-Gilloise 1-3
- Data: 17 settembre 2025