Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Champions League, il primo gol di ogni edizione dal 1992 a oggi

Champions League fotogallery
34 foto

A 'stappare' la Champions 2025/26 è stato Promise David, attaccante dell'Union-Saint Gilloise a segno su rigore dopo 9 minuti ad Eindhoven. Ma chi aveva segnato il primo gol di ogni edizione dal 1992 (anno dell'avvento del torneo con l'attuale denominazione)? L'elenco comprende 34 nomi e big assoluti come Del Piero, Ibra, Cristiano Ronaldo (due volte) e Messi, ma trovano spazio anche tante sorprese...

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

ALTRE FOTOGALLERY

Chi ha 'sbloccato' la Champions dal 1992 a oggi

Champions League

A 'stappare' la Champions 2025/26 è stato Promise David, attaccante dell'Union-Saint Gilloise a...

34 foto

Mendy in Polonia: riparte dal Pogon Szczecin

Calciomercato

Benjamin Mendy giocherà in Polonia: ufficiale il trasferimento al Pogoń Szczecin. L'ex City si...

35 foto

Guirassy senza nome: tutti gli errori sulle maglie

i precedenti

Nel pazzesco 4-4 tra Juventus e Borussia Dortmund non è passata inosservata la maglia numero 9 di...

28 foto

Champions, squadre con il monte ingaggi più alto

Champions League

È appena iniziata la nuova Champions League, big e outsider a confronto anche alla voce stipendi:...

27 foto

Barça, collaborazione con Ed Sheeran nel Clásico

le divise

Il Barcellona collaborerà con Ed Sheeran in vista del Clásico contro il Real Madrid, con il logo...

86 foto

Video in evidenza

    Champions League: Ultime Notizie

    Dove vedere Ajax-Inter

    guida tv

    Torna la Champions League e oggi alle 21 anche l'Inter inzia la sua stagione contro l'Ajax: i...

    Dove vedere Psg-Atalanta

    guida tv

    Torna la Champions League e oggi alle 21 l'Atalanta affronta in trasferta il Paris, partita da...

    Il calendario e gli orari delle partite di oggi

    guida tv

    Oggi, mercoledì 17 settembre, si scende in campo per la nuova stagione della Champions League con...