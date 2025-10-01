Protagonista assoluto nella lontanissima trasferta in Kazakistan, Kylian Mbappé ha segnato tre gol al Kairat Almaty nel 5-0 finale dei Blancos. Seconda tripletta in Champions col Real, quarta considerando anche il passato al Psg. L'attaccante francese eguaglia così il connazionale Benzema nella storia della competizione per numero di 'hat-trick', ma c'è chi ha fatto meglio: indovinate chi c'è in testa? Ecco la classifica ordinata per triplette e presenze

CHAMPIONS, LA CLASSIFICA MARCATORI ALL-TIME