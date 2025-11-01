- Vuoi vedere le partite di Champions League? Su Sky hai 185 delle 203 partite a stagione in esclusiva
Napoli-Eintracht Francoforte 0-0, risultato LIVE della partita di Champions League
Conte riparte dal tridente con Hojlund affiancato da Politano ed Elmas, preferito a Neres a Lang. In mezzo Lobotka torna titolare, conferme in difesa ad eccezione di Gutierrez (e non Olivera) a sinistra. Privo del talentuoso Uzun, Toppmoller punta su Gotze e Bahoya alle spalle di Burkardt. Dietro giocano due ex Serie A come Theate e Kristensen. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD
Ingresso in campo delle squadre insieme all'arbitro del match, il portoghese Joao Pinheiro
Sta per iniziare la quarta giornata della 'League Phase'
Manna a Sky: "De Bruyne ko? Saremo pronti sul mercato"
Così il direttore sportivo del Napoli: "Ci vuole sempre tempo affinché i nuovi possano ambientarsi, noi li conoscevamo e speriamo che tutti possano guadagnarsi un posto. Dovranno convincere il mister dimostrando che sono pronti. De Bruyne infortunato? Ci sono pochi calciatori di quella qualità, ora ci stiamo guardando intorno come è giusto che sia e al momento giusto ci faremo trovare pronti. Il lavoro dell'allenatore è sempre fondamentale, in Champions arriviamo da una brutta sconfitta ma c'è bisogno di tempo: i calciatori non sono macchine, speriamo di aver fatto il miglior lavoro possibile e i risultati aiutano i nuovi a integrarsi. Per me la formazione titolare dell'anno scorso era forte, ora dovevamo migliorare le seconde linee e non era facile. Penso che in alcuni ruoli ci siamo riusciti, sicuramente dovevamo allungare la panchina. E il nostro prossimo mercato sarà diverso"
Conte a Sky: "Ci vuole sempre tempo e pazienza"
L'allenatore del Napoli nel pre-partita: "Lobotka si era allenato anche prima del Como, ci sono garanzie che possa giocare tutta la partita. Gutierrez ed Elmas sono la novità buona del mercato tra quelli che sono arrivati, perché si sono inseriti nella giusta maniera e sono alternative valide. Il Napoli deve dare fastidio anche in Europa? Ci vuole sempre tempo e pazienza su tutto... "
C'è anche Milinkovic-Savic tra i portieri specialisti dagli undici metri
Conte: "Dormo sereno, ho dei guerrieri"
Così l'allenatore del Napoli dopo l'ultimo pareggio in campionato
Elmas a Sky: "Ho capito che devo giocare dove serve"
Il centrocampista del Napoli, oggi schierato esterno sinistro nel tridente: "Qualche volta è difficile giocare dappertutto, i tifosi non capiscono quanto sia complicato ma io sto facendo il massimo. Io sono un trequartista, ma oggi in pochi lo fanno e io posso giocare da tutte le parti perché sto capendo che devo trasferirmi dove serve. Siamo concentrati, oggi è speciale e dobbiamo vincere sfruttando questa atmosfera. Sappiamo chi abbiamo di fronte, dovremo essere al massimo livello"
Formazioni ufficiali
- NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte
- EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Collins, Larsson, Chaibi, Brown; Gotze, Bahoya; Burkardt. All. Toppmoller
Le scelte di Conte
Novità nel tridente iniziale rispetto a quello schierato contro il Como: ecco Hojlund affiancato da Politano ed Elmas, che vince il ballottaggio con Neres e Lang. Assente Lucca per squalifica. Importante il ritorno da titolare in regia di Lobotka, che gioca insieme ad Anguissa e McTominay. Non cambia la difesa ad eccezione di Gutierrez, preferito a Olivera per sostituire Spinazzola a sinistra
Le scelte di Toppmoller
Indisponibili Oscar Hojlund (fratello dell'azzurro Rasmus) e soprattutto Can Uzun, 19enne dall'enorme talento. Ecco perché sulla trequarti giocano l'eterno Gotze e Bahoya alle spalle di Burkardt. In mezzo Larsson vince il ballottaggio con Skhiri, difesa dove trovano spazio gli ex Serie A Theate e Kristensen
Una vittorie e due sconfitte in questa Champions League, bilancio da ritoccare al 'Maradona'. Obbligatorio vincere per il Napoli, reduce dal pesantissimo 2-6 ad Eindhoven e attualmente al 23° posto in classifica. Una posizione che garantirebbe i playoff, discorso comune per l'Eintracht Francoforte al 22° posto. Attenzione ai tedeschi, abbonati finora al risultato di 5-1 in Europa
Conte: "Il Napoli in testa dà fastidio e fa paura"
Nella vigilia di Champions, l'allenatore azzurro ha parlato anche del momento della sua squadra. LA CONFERENZA
Politano: "Occasione per rifarci dopo Eindhoven"
L'attaccante del Napoli ha introdotto così la sfida ai tedeschi
Theate: "Il mio Eintracht è forte e ha talento"
L'analisi della sua squadra, il pensiero ai connazionali De Bruyne-Lukaku e l'aneddoto su Mihajlovic ai tempi del Bologna
Napoli ed Eintracht Francoforte si sono incontrate in quattro precedenti occasioni nelle coppe europee, tutte agli ottavi di finale: la squadra tedesca ebbe la meglio in entrambe le partite di Coppa Uefa nel 1994-95, prima che il Napoli vincesse entrambe le partite nella Champions League 2022-23
L'ultimo incontro tra queste due squadre si è concluso con una vittoria casalinga per 3-0 del Napoli nel marzo 2023, un risultato che ha eliminato l'Eintracht Francoforte dagli ottavi di finale di Champions League. Questa rimane la seconda vittoria con margine più ampio del Napoli in una partita casalinga nella competizione, dopo la vittoria per 4-0 contro il Genk nel dicembre 2019
L'Eintracht Francoforte ha perso le ultime tre partite contro squadre italiane nelle coppe europee, tutte senza segnare (due contro il Napoli e una contro la Roma). In precedenza, aveva perso solo due delle prime 11 partite contro squadre italiane in tutte le competizioni europee (6 vittorie e 3 pareggi)
Solo tre squadre hanno incassato più gol del Napoli in questa stagione di Champions League (9). Gli azzurri stanno subendo una media di 16,7 tiri a partita, la terza media più alta in una singola stagione nella competizione, dopo i 17 a partita nel 2011-12 e i 16,9 a partita nel 2023-24
Le tre partite di Champions League dell'Eintracht Francoforte in questa stagione si sono concluse tutte con un punteggio di 5-1 (1 vittoria e 2 sconfitte): quella tedesca è diventata la prima squadra nella storia della competizione a vedere le prime tre partite di una stagione di Champions tutte con almeno 6 gol segnati
Solo le partite del Borussia Dortmund (6,3) hanno una media gol a partita più alta in questa stagione rispetto ai sei di media di quelle dell'Eintracht
Il Napoli ha perso solo una delle ultime 18 partite casalinghe di Champions League (11 vittorie, 6 pareggi): 3-2 contro il Real Madrid nell'ottobre 2023. La squadra campana ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 21 partite casalinghe (da un pareggio per 0-0 con la Dinamo Kiev nel novembre 2016), con solo il Real Madrid che vanta una striscia più lunga di partite interne nella competizione con almeno un gol segnato (38 partite)
L'Eintracht Francoforte ha subito cinque gol in ciascuna delle ultime due partite di Champions League: nessuna squadra è mai riuscita a incassarne almeno cinque per tre partite consecutive (dal 1992-93). In tutte le principali competizioni europee, nessuna squadra dei cinque maggiori campionati europei ha mai subito più di 5 gol in tre partite consecutive
Antonio Conte ha perso due delle tre partite della fase a gironi di Champions League in questa stagione: solo una volta ne ha perse tre in una singola edizione, nel 2019-20 con l'Inter. Tuttavia, è imbattuto in entrambe le precedenti partite contro l'Eintracht Francoforte (una vittoria e un pareggio nel 2022-23 alla guida del Tottenham)
Scott McTominay ha segnato entrambi i gol nella sconfitta per 6-2 contro il PSV nella terza giornata di questa stagione di Champions League. Gli unici giocatori scozzesi ad aver segnato più di due volte in una singola stagione nella competizione sono Kenny Miller del Celtic nel 2006-07 (3) e John McGinn dell'Aston Villa nel 2024-25 (3). GUARDA LE STATISTICHE DI MCTOMINAY
Mario Gotze ha confezionato tre assist nelle ultime sette presenze in Champions League con l'Eintracht Francoforte e il suo assist contro il Liverpool è stato il suo 15° nella competizione, diventando l'ottavo giocatore tedesco con almeno 15 assist. Solo Brasile e Francia hanno altrettanti giocatori con almeno altrettanti assist (entrambe 8). GUARDA LE STATISTICHE DI GOTZE