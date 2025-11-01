Così il direttore sportivo del Napoli: "Ci vuole sempre tempo affinché i nuovi possano ambientarsi, noi li conoscevamo e speriamo che tutti possano guadagnarsi un posto. Dovranno convincere il mister dimostrando che sono pronti. De Bruyne infortunato? Ci sono pochi calciatori di quella qualità, ora ci stiamo guardando intorno come è giusto che sia e al momento giusto ci faremo trovare pronti. Il lavoro dell'allenatore è sempre fondamentale, in Champions arriviamo da una brutta sconfitta ma c'è bisogno di tempo: i calciatori non sono macchine, speriamo di aver fatto il miglior lavoro possibile e i risultati aiutano i nuovi a integrarsi. Per me la formazione titolare dell'anno scorso era forte, ora dovevamo migliorare le seconde linee e non era facile. Penso che in alcuni ruoli ci siamo riusciti, sicuramente dovevamo allungare la panchina. E il nostro prossimo mercato sarà diverso"