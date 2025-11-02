Serie A, i portieri con più rigori parati dal 2005-2006: la posizione di Milinkovic-Savic
Ancora protagonista dagli undici metri, Vanja Milinkovic-Savic ha fermato anche Morata dopo Camarda nel giro di pochi giorni. Il portiere del Napoli si conferma così uno specialista, lui che si iscrive tra i migliori pararigori negli ultimi vent'anni della Serie A. Sono 7 i penalty che ha sventato sui 31 complessivi, ma c'è chi ha fatto meglio sia per tentativi respinti che per la percentuale di parate... (dati Opta)
- Rigori parati dalla Serie A 2005/06: 7
- Rigori affrontati: 42
- Percentuale di rigori parati: 17%
- Rigori parati dalla Serie A 2005/06: 7
- Rigori affrontati: 37
- Percentuale di rigori parati: 19%
- Rigori parati dalla Serie A 2005/06: 7
- Rigori affrontati: 36
- Percentuale di rigori parati: 19%
- Rigori parati dalla Serie A 2005/06: 7
- Rigori affrontati: 32
- Percentuale di rigori parati: 22%
- Rigori parati dalla Serie A 2005/06: 7
- Rigori affrontati: 31
- Percentuale di rigori parati: 23%
- Rigori parati dalla Serie A 2005/06: 7
- Rigori affrontati: 30
- Percentuale di rigori parati: 23%
- Rigori parati dalla Serie A 2005/06: 7
- Rigori affrontati: 24
- Percentuale di rigori parati: 29%
- Rigori parati dalla Serie A 2005/06: 7
- Rigori affrontati: 23
- Percentuale di rigori parati: 30%
- Rigori parati dalla Serie A 2005/06: 8
- Rigori affrontati: 50
- Percentuale di rigori parati: 16%
- Rigori parati dalla Serie A 2005/06: 8
- Rigori affrontati: 32
- Percentuale di rigori parati: 25%
- Rigori parati dalla Serie A 2005/06: 8
- Rigori affrontati: 26
- Percentuale di rigori parati: 31%
- Rigori parati dalla Serie A 2005/06: 8
- Rigori affrontati: 24
- Percentuale di rigori parati: 33%
- Rigori parati dalla Serie A 2005/06: 10
- Rigori affrontati: 41
- Percentuale di rigori parati: 24%
- Rigori parati dalla Serie A 2005/06: 10
- Rigori affrontati: 27
- Percentuale di rigori parati: 37%
- Rigori parati dalla Serie A 2005/06: 12
- Rigori affrontati: 61
- Percentuale di rigori parati: 20%
- Rigori parati dalla Serie A 2005/06: 12
- Rigori affrontati: 60
- Percentuale di rigori parati: 20%
- Rigori parati dalla Serie A 2005/06: 12
- Rigori affrontati: 44
- Percentuale di rigori parati: 27%
- Rigori parati dalla Serie A 2005/06: 14
- Rigori affrontati: 64
- Percentuale di rigori parati: 22%
- Rigori parati dalla Serie A 2005/06: 21
- Rigori affrontati: 88
- Percentuale di rigori parati: 24%
- Rigori parati dalla Serie A 2005/06: 26
- Rigori affrontati: 91
- Percentuale di rigori parati: 29%