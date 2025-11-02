Offerte Sky
Serie A, i portieri con più rigori parati dal 2005-2006: la posizione di Milinkovic-Savic

Ancora protagonista dagli undici metri, Vanja Milinkovic-Savic ha fermato anche Morata dopo Camarda nel giro di pochi giorni. Il portiere del Napoli si conferma così uno specialista, lui che si iscrive tra i migliori pararigori negli ultimi vent'anni della Serie A. Sono 7 i penalty che ha sventato sui 31 complessivi, ma c'è chi ha fatto meglio sia per tentativi respinti che per la percentuale di parate... (dati Opta)

