Il Napoli si rituffa in Champions. L'avversario è l'Eintracht Francoforte, squadra che segna e subisce molto: "Che partita mi aspetto? Mi immagino di fare un gol in più di loro, va bene sia 1-0 che 6-5". Su Gilmour e Spinazzola: "Non hanno problemi muscolari, ma infiammazioni a livello pubico". Sul momento: "Si guarda solo il bicchiere mezzo vuoto, i tifosi non vadano dietro alle voci messe in giro". La partita sarà in diretta martedì 4 novembre alle 18.45 su Sky Sport Uno e NOW

Dopo la brutta sconfitta di Eindhoven, ma forte del primato solitario riconquistato in Serie A, il Napoli torna a giocare in Champions. Allo stadio Maradona gli azzurri ospiteranno i tedeschi dell'Eintracht Francoforte, un match complicato e da non sottovalutare. Antonio Conte ne ha parlato a Sky Sport 24: Il primo posto in campionato è figlio della riscossa dopo la sconfitta di Eindhoven?

"Mettiamo ora il campionato in un cassetto, per noi è troppo importante affrontare il match di domani".



Come stanno Gilmour e Spinazzola?

"Chi ha giocato sabato ha fatto recupero ieri, oggi valutiamo entrambi. Non si trattava di problemi muscolari, ma di infiammazioni a livello pubico. Spetta allo staff medico fare le corrette valutazioni, giocando ogni tre giorni la fatica cambia. Abbiamo affrontato finora tante partite in condizioni in cui ci siamo sempre difesi alla grande, domani dobbiamo vincere per essere in carreggiata nonostante le tante difficoltà, compreso l'inserimento dei nuovi".



L'Eintracht segna molto e incassa tanto. Che partita si aspetta?

"Mi immagino di fare un gol in più di loro, questa è la cosa più importante. Va bene anche il 6-5, non solo 1-0".



Novembre, dato il calendario, può essere il mese dello scatto decisivo per la qualificazione agli ottavi?

"Sappiamo di dover affrontare una squadra difficile, che si è qualificata in un campionato complicato come quello tedesco e che ha segnato 5 gol al Galatasaray. La Champions è un mondo a parte, non ci sono cenerentole e magari alcune squadre più deboli sulla carta partecipano in campionati meno impegnativi, dove c'è meno stress, tensione e ciò si riverbera anche sugli infortuni. Pensiamo prima alla partita di domani, ma sono sereno. So che la squadra è forte a livello mentale e sabato ne ho avuto un'ulteriore dimostrazione".

"Il tifoso napoletano non deve farsi prendere in giro" In conferenza stampa, Antonio Conte ha difeso a spada tratta ciò che sta realizzando il suo gruppo: "Attaccanti in crisi? Credo qualcuno abbia segnato, dal momento che siamo primi. Fino a qualche settimana fa eravamo poco solidi in difesa, ora con due clean-sheet di fila critichiamo gli attaccanti. Perché si guarda solo il bicchiere mezzo vuoto? C’è stato un pompaggio delle aspettative tremendo a inizio stagione, invece abbiamo affrontato tantissimi problemi tra infortunati e inserimento dei nuovi. Sembra che ci sia un terremoto se si sente tutto, invece se si va a vedere siamo primi in classifica. Vi chiedete come ci riusciamo? Gli attaccanti hanno segnato meno? Però Anguissa ne ha fatti tre in più". L'allenatore si appella anche ai tifosi: "Quando dico che il tifoso napoletano non deve farsi prendere in giro, mi riferisco proprio alle voci che circolano, messe in giro a volte per esaltare oltremodo e altre per ammazzare. Il napoletano è un sognatore, deve tapparsi le orecchie perché poi da fuori non ci vuole nulla a esaltare prima e poi a far venire la depressione. Bisogna ascoltare solo allenatore e giocatori, gli unici che tengono al Napoli, ai tifosi chiedo di stare vicino a noi e di non andare dietro a chi ha altri interessi. Napoli che lotta in testa dà fastidio, io lo capisco. Il gruppo è compatto e sta dando tutto in un momento difficoltà, questo fa paura". Leggi anche Pararigori dal 2005 in A: Milinkovic-Savic 13°