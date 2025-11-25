Neve e gelo: in che clima giocherà la Juventus nella freddissima trasferta di Bodø
La Juve è pronta a giocare a due passi dal Circolo Polare Artico e le foto che vedrete del loro arrivo vi faranno venire voglia di avvolgervi in una coperta. Lunedì c'erano -16 gradi percepiti, ma all'orario di gara dovrebbero essere "solo" -2. Nevicherà tutto il giorno e attenzione anche al vento. Qui Roma e Lazio non hanno bei ricordi, ma Spalletti ci ha scherzato su: "Con me cascate male, sono stato cinque anni in Russia…". Match live alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
- E benvenuti al freddo e al gelo, come scrivono loro sul maxischermo dello stadio. Martedì di Champions, ore 21: Bodø/Glimt contro Juventus. Una partita che sarà fredda, freddissima. Vedere le foto per credere…
- Sì ma, appunto, dove siamo? Bodø è situata a 67 gradi di latitudine e si trova circa 200 chilometri al di sopra del Circolo Polare Artico, quasi all’estremo nord della Norvegia.
- Freddo, freddissimo, dicevamo. A Bodø nevica da ieri notte (lunedì) con una temperatura percepita di -16 gradi. Lo riuscite a sentire anche voi il gelo nelle ossa anche solo guardando queste foto dell'arrivo dei bianconeri in Norvegia?
- È questo il ‘fortino’ da 8mila posti (o poco più) con i palazzi che si affacciano direttamente sul campo - in sintetico - in cui il Bodø/Glimt sta costruendo le sue fortune stagione dopo stagione. E qui la Juve proverà a conquistare punti pesantissimi per il suo cammino in Champions.
- Come detto poco fa, nevica da ieri notte e nevicherà anche oggi, ma la partita si giocherà con temperature che potremmo definire "accettabili". Alle 21 sono previsti infatti 2 gradi (-2 percepiti, mentre ieri si era toccato un -16 di percepiti). Attenzione anche e soprattutto al vento forte
- Al momento la partita non è a rischio, ma sicuramente si giocherà in condizioni difficili per la Juve, aggiungendo all'elenco anche il campo sintetico.
- Che il freddo sarà un fattore lo ha ammesso anche Luciano Spalletti alla vigilia del match: "È differente l'abitudine a respirare quest'aria così fredda che ti batte negli occhi. A volte, in base al vento che tira, non riesci neppure a tenerli aperti". Poi la battuta: "Sono stato anni in Russia, con me cascate male…"
- Ecco, a proposito di "abitudine a respirare l'aria fredda"…
- La Roma di Mourinho (in questo scatto intirizzito) ci perse con quel clamoroso 6-1 che a Bodø ricordano ancora oggi. Va detto: quella squadra riscattò il ko dei gironi ritrovando e eliminando il Bodø nei quarti (comunque perdendo la partita in Norvegia) e arrivando fino alla vittoria finale di quella Conference League. L'anno scorso in Norvegia ci ha giocato anche la Lazio in Europa League: anche loro lì hanno perso.