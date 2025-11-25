Offerte Black Friday
Neve e gelo: in che clima giocherà la Juventus nella freddissima trasferta di Bodø

Champions League fotogallery
13 foto

La Juve è pronta a giocare a due passi dal Circolo Polare Artico e le foto che vedrete del loro arrivo vi faranno venire voglia di avvolgervi in una coperta. Lunedì c'erano -16 gradi percepiti, ma all'orario di gara dovrebbero essere "solo" -2. Nevicherà tutto il giorno e attenzione anche al vento. Qui Roma e Lazio non hanno bei ricordi, ma Spalletti ci ha scherzato su: "Con me cascate male, sono stato cinque anni in Russia…". Match live alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

LE PROBABILI

