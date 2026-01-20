Viste le resistenze del Crystal Palace per Mateta, i bianconeri continuano i contatti per l’attaccante del Fenerbahce (sul quale ci sono anche Napoli e Siviglia). Nelle ultime ore il ds Ottolini ha anche chiesto Gudmundsson in prestito alla Fiorentina, che però ha detto no: non vuole privarsi di lui

La Juventus continua a spingere sul mercato a caccia di tre giocatori: un finalizzatore, un esterno/vice Yildiz e un vice Kalulu quindi un giocatore che possa essere schierato sull’esterno. Tutte le energie in queste ore sono concentrate sul centravanti. Negli ultimi giorni vi abbiamo raccontato come il club bianconero abbia provato a fare un’offerta importante per Mateta del Crystal Palace. Un prestito con obbligo di riscatto legato a condizioni che il club inglese non ha accettato: vuole 40 milioni subito. Al netto di possibili riaperture, la Juventus ha avviato una trattativa per En-Nesyri del Fenerbahce. Si tratta di un finalizzatore con buoni numeri nella sua avventura turca che uscirebbe in prestito: da quando è cambiato l’allenatore sono cambiate le dinamiche e su di lui c’è anche l’interesse di Napoli e Siviglia. Il vantaggio della Juventus è quello che a Torino oggi sarebbe titolare.