Mikel Arteta ne ha pensata un'altra: l'allenatore dell'Arsenal, prima dell'andata dei quarti di Champions contro lo Sporting, ha fatto allenare i suoi giocatori con una penna: movimenti in cerchio mentre tra la punta delle dita hanno una biro. E qui vi spieghiamo il perché. Ma è solo l'ultima idea insolita dello spagnolo: dai borseggiatori a cena alla coppia cane-ulivo fino all'uso delle lampadine nei discorsi motivazionali e ai piloti della RAF