Gabriel Martinelli ha fornito il suo secondo assist in questa edizione di UEFA Champions League.
Sporting-Arsenal 0-1, gol e highlights: la decide una rete di Havertz al 91'
Delitto perfetto per l'Arsenal che segna al 91' con Havertz e porta a casa una vittoria preziosissima verso la qualificazione alle semifinali di Champions. I Gunners battono lo Sporting a Lisbona 1-0 dopo una gara equilibrata. Due traverse nel primo tempo (Araujo e Madueke), un gol annulato a Zubimendi nella ripresa, prima della zampata di Havertz nel recupero
Gli highlights di Sporting-Arsenal 0-1
Le pagelle di Sporting-Arsenal
Un gol nel recupero di Havertz decide l'andata dei quarti di Champions tra Sporting e Arsenal. Tra gli inglesi, oltre ad Havertz, ottime le prove di Rice e Martinelli. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Nicola Roggero
Le pagelle di Sporting-Arsenal 0-1Vai al contenuto
Real Madrid-Bayern Monaco 1-2
Successo per il Bayern Monaco nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid. Partita bellissima e ricca di emozioni al Bernabeu, vinta 2-1 dalla squadra di Kompany. Uno-due dei bavaresi tra fine primo tempo e inizio secondo: al 41' Luis Diaz sblocca il risultato, al 46' arriva il raddoppio di Kane. Al 74' il gol di Mbappé che lascia tutto in bilico per la gara di ritorno in programma a Monaco di Baviera tra 8 giorni
Gli highlights di Real Madrid-Bayern Monaco 1-2Vai al contenuto
L'Arsenal ha segnato 8 gol con giocatori subentrati in questa UEFA Champions League, solo il PSG (10) ne conta di più.
L'Arsenal ha segnato nelle ultime 12 partite in UEFA Champions League, la propria striscia più lunga in gol nella competizione da una serie di 15 gare da 16 marzo 2016 a 12 dicembre 2023
L'Arsenal non ha perso alcuna delle ultime 11 partite di UEFA Champions League, la sua striscia di imbattibilità più lunga nella competizione (almeno dalla stagione 2005).
L'Arsenal ha mantenuto la porta inviolata in 7 delle proprie 11 partite, più di ogni altra squadra in questa edizione di UEFA Champions League
William Saliba ha effettuato 92 passaggi, il massimo per un giocatore dell'Arsenal in questa edizione di UEFA Champions League
Sporting-Arsenal 0-1
91' - Arsenal in vantaggio: segna Havertz
Gran giocata di Martinelli che si accentra da sinistra e vede il movimento di Havertz a cetro area, controllo e tiro, Rui Silva battuto
90' - Soltanto due minuti di recupero
87' - Ancora un'occasione per Catamo che ha spazio in campo aperto entra in area da destra, calcia in diagonale, ancora Raya lo ferma anche se con qualche difficoltà
85' - Occasione anche per Martinelli che conclude però in maniera troppo centrale, bravo Rui Silva che la inchioda a terra
83' - E adesso lo Sporting si fa pericolosissimo, gran lavoro sulla destra di Suarez, cross sul primo palo, Catamo di testa impegna Raya
79' - Esce Pedro Gonçalves, entra Nel
78' - Buona giocata di Catamo dal vertice sinistro dell'area dell'Arsenal, rientra sul sinistro, calcia, tiro strozzato, palla sul fondo
Maximiliano Araújo ha effettuato 6 contrasti in questa partita, più di ogni altro giocatore (più di Leandro Trossard - 3 per lui).
76' - Escono Trossard e Madueke, entrano Martinelli e Dowman
74' - Ancora pericoloso l'Arsenal dalla destra con Madueke, tiro-cross sul quale non riescono ad arrivare né Gyokeres, né Trossard
70' - Esce Odegaard, entra Havertz
68' - Sembra averne di più in questo momento l'Arsenal che sta giocando con un certo dominio territoriale, lo Sporting si affida alle solite, veloci, ripartenze
67' - Araujo perde una palla sanguinosa al limite dell'area, Gyokeres riceve in area sposta e calcia, conclusione troppo debole e parata da Rui Silva
63' - Arsenal in vantaggio: segna Zubimendi ma gol annullato per fuorigioco
Gyokeres oltre la linea difensiva al momento della sponda per Zubimendi
62' - Esce Simoes entra Bargança
57' - La risposta dello Sporting in questa ripresa arriva con un diagonale di Trincao da sinistra, palla troppo larga e termina sul fondo
56' - Altra chance per l'Arsenal con Trossard che mette in mezzo un pallone morbido da sinistra, uscita non perfetta di Rui Silva che tocca, poi la difesa dello Sporting riesce a liberare
53' - Altro calcio di punizione 'velenoso' di Odegaard dal vertice sinistro dell'area dello Sporting, Rui Silva ancora costretto ad alzare in angolo
49' - Si accende anche Trossard in questo inizio di ripresa, il belga stringe da sinistra ma schiaccia troppo la conclusione con il destro, palla controllata a vista da Rui Silva e sfila sul fondo
Solo il Newcastle (nove) ha chiuso più volte il primo tempo senza subire gol rispetto all’Arsenal in questa Champions League: otto, come Bayern Monaco, Bayer Leverkusen e Tottenham.
Non ci sono stati cambi nell'intervallo
Sporting-Arsenal 0-0
Si riparte all'Alvalade
Dopo 45' Real-Bayern 0-1
Andata dei quarti di finale di Champions League al Bernabeu, con il Real Madrid che ospita il Bayern Monaco. Risultato sbloccato dai tedeschi al 41': imbucata perfetta di Gnabry per Luis Diaz che, a tu per tu con Lunin, la mette dentro. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
Real Madrid-Bayern LIVEVai al contenuto
Viktor Gyökeres ha giocato solo 9 palloni nel primo tempo.
Sporting-Arsenal 0-0
Il primo tempo finisce senza recupero
43' - Fiammata di Odegaard che riesce a trovare spazio dalla distanza dopo aver recuperato un buon pallone, conclusione di destro ma Rui Silva è attento e blocca senza grossi problemi
42' - La squadra di Arteta prova ad alzare il pressing sulla prima costruzione dello Sporting ma la formazione di Borges riesce quasi sempre a mandare a vuoto la pressione dei Gunners
39' - Prova a chiudere il primo tempo in attacco lo Sporting, l'Arsenal tutto raccolto all'interno dei trenta metri, poi ci prova Diomandé con una conclusione da lontano, palla decisamente fuori dallo specchio della porta
Il 40.1% delle azioni negli ultimi 15 minuti si sono sviluppate nella trequarti Sporting.
31' - Giallo anche per Suarez
31' - Ammonito Morita
27' - Al momento è sempre Araujo l'uomo più pericoloso dello Sporting, in questa circostanz ain versione assist-man, la palla, interessante, per Suarez però non arriva a destinazione
25' - Adesso match anche tatticamente un po' bloccato con le due squadre che cercano di non lasciare spazi all'avversario in fase di non possesso palla
L'Arsenal ha avuto il 66.1% di possesso palla nei primi 15 minuti di partita.
15' - Traversa colpita anche dall'Arsenal, direttamente da calcio d'angolo Madueke ci prova, pallone respinto proprio dalla traversa
14' - Pericolosissimo l'Arsenal come spesso gli accade su calcio piazzato, palla in mezzo di Odegaard, arriva Zubimendi che viene a sua volta contrastato in angolo da Diomandé
13' - Dopo aver corso un paio di rischi adesso l'Arsenal prova ad alzare il proprio baricentro, adesso è lo Sporting sulla difensiva
8' - Nuova opportunità Sporting ancora con Araujo, questa volta la conclusione da fuori area finisce oltre la traversa
6' - Prima grande occasione della gara con Araujo che attacca bene la profondità, calcia appena entrato in area, la palla colpisce in pieno la traversa
3' - E' partito bene lo Sporting che prova a fare la partita in questo avvio, Arsenal sulla difensiva in questo momento
Sporting-Arsenal 0-0
Si parte all'Alvalade
Squadre in campo e inno della Champions, stupenda scenografia all'Alvalade
Squadre ancora nel tunnel
Ci siamo quasi per Sporting-Arsenal
Questo è il decimo incontro tra squadre inglesi e portoghesi nei quarti di finale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, con le squadre inglesi che hanno vinto tutti i nove precedenti.
L'ultimo successo dello Sporting CP nei quarti di finale di una competizione UEFA risale all'Europa League 2011/12, quando sconfisse l'FC Metalist Kharkiv con un risultato complessivo di 3-2.
Arsenal, l'ultima idea di Arteta sono le 'penne': i suoi allenamenti più strani
Mikel Arteta ne ha pensata un'altra: l'allenatore dell'Arsenal, prima dell'andata dei quarti di Champions contro lo Sporting, ha fatto allenare i suoi giocatori con una penna: movimenti in cerchio mentre tra la punta delle dita hanno una biro. E qui vi spieghiamo il perché. Ma è solo l'ultima idea insolita dello spagnolo: dai borseggiatori a cena alla coppia cane-ulivo fino all'uso delle lampadine nei discorsi motivazionali e ai piloti della RAF
Arteta sorprende ancora: all’Arsenal si allenano... con le penne!Vai al contenuto
L'Arsenal è imbattuto nelle gare d'andata degli ultimi otto quarti di finale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (3 vittorie e 5 pareggi). Una serie positiva che sarebbero felici di continuare a Lisbona.
L'Arsenal ha perso solo due delle ultime 20 partite di UEFA Champions League (16 vittorie e 2 pareggi) e rimane imbattuto in questa stagione della competizione con nove vittorie e un pareggio.
È morto Mircea Lucescu, l'ex allenatore di Inter, Pisa e Brescia aveva 80 anni
Lutto nel mondo del calcio: è morto a 80 anni Mircea Lucescu. L'allenatore romeno, che in Italia aveva allenato Inter, Brescia e Pisa e Reggiana, aveva da poco lasciato la panchina della nazionale per problemi di salute. Venerdì scorso il fatale peggioramento delle condizioni con l'infarto che lo aveva colpito. Il cordoglio del mondo del calcio e tutte le news
Dall'Inter al Brescia, l'Italia piange un Maestro: addio a LucescuVai al contenuto
Lo Sporting CP ha vinto nove dei dieci precedenti doppi incontri di UEFA contro squadre inglesi, subendo l'unica sconfitta nell'unico doppio confronto tra Coppa dei Campioni e Champions League: una sconfitta complessiva per 5-0 contro il Manchester City negli ottavi di finale di Champions League 2021/22
La formazione dell'Arsenal in grafica
La formazione dello Sporting in grafica
Il tabellone di Champions fino alla finale
Champions, date e orari di quarti e semifinaliVai al contenuto
Lo Sporting presenta la sfida con l'Arsenal
Dall'inizio del 2026, il ventottenne Luis Suárez ha messo a segno 15 gol in tutte le competizioni con lo Sporting, tra cui una doppietta contro i campioni d'Europa in carica del Paris Saint-Germain e tre gol decisivi nei minuti di recupero.
Gyokeres ha realizzato 97 gol in 102 partite con il club portoghese tra il 2023 e il 2025.
Sporting, le scelte di formazione
Borges si affida alla vena realizzativa di Suarez supportato da Catamo, Trincao e Gonçalves. Simoes e Morita a centrocampo, Inacio e Diomandé coppia di centrali in difesa
Arsenal, le scelte di formazione
Arteta schiera la miglior formazione possibile con gli uomini a disposizione. Gioca Calafiori dal 1'. In attacco il solito Gyokeres con Madueke, Trossard e Odegaard alle spalle. Rice e Zubimendi a centrocampo
Le formazioni ufficiali
SPORTING CP (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Diomandè, Inacio, Araujo; Simoes, Morita; Catamo, Trincao, P.Goncalves; Suarez. All. Borges
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi; Madueke, Odegaard, Trossard; Gyokeres. All. Arteta
Statistiche e cuoriosità
Lo Sporting non ha mai vinto contro l'Arsenal in sette sfide (4 pareggi, 3 sconfitte), inclusa una sconfitta casalinga per 1-5 nella scorsa edizione della Champions League; il club portoghese ha però eliminato l'Arsenal agli ottavi di finale dell'Europa League 2022-23 ai calci di rigore.
Arsenal, mai una vittoria contro portoghesi in trasferta nelle fasi a eliminazione diretta
L'Arsenal non ha mai vinto in trasferta contro avversarie portoghesi nelle fasi a eliminazione diretta nelle maggiori competizioni europee (4 pareggi, 2 sconfitte), perdendo quella più recente per 1-0 contro il Porto negli ottavi di finale della Champions League 2023-24.
Sporting, è solo la seconda volta ai quarti di Champions
Lo Sporting disputa i quarti di finale in Coppa dei Campioni/Champions League solo per la seconda volta, dopo che è stato eliminato in questa fase dalla Real Sociedad nel 1982-83.
L'Arsenal non ha superato il turno in 5 degli 8 quarti disputati in Champions
L'Arsenal non ha superato il turno in cinque degli otto quarti di finale di Champions League disputati. Tuttavia, ha sconfitto il Real Madrid in questa fase la scorsa stagione e potrebbe raggiungere le semifinali in due edizioni consecutive per la prima volta nel torneo.
Sporting sempre vittorioso in casa in questa Champions
Lo Sporting ha vinto tutte e cinque le partite casalinghe in questa edizione della Champions League: è la striscia più lunga di successi casalinghi consecutivi per una squadra portoghese nella competizione a partire dal Porto nel dicembre 1999 (sei)
Arsenal, squadra con la media gol subiti più bassa
L'Arsenal è la squadra con la media più bassa di gol subiti (0.5), xG contro (0.75) e tiri nello specchio subiti (2.7) in questa Champions League; i Gunners sono anche la formazione che è stata in svantaggio per il minor numero di minuti in questa edizione (42:48, tutti nella gara d'andata degli ottavi di finale contro il Bayer Leverkusen)
Suarez, cinque gol per lo Sporting in questa stagione di Champions
Luis Suárez ha segnato cinque gol per lo Sporting in questa stagione di Champions League e potrebbe eguagliare il record di reti per il club portoghese in una singola edizione di Coppa dei Campioni/Champions League, stabilito da Viktor Gyökeres nel 2024-25 (sei).
Gyokeres, sei gol in otto presenze con lo Sporting nella scorsa stagione di Champions
L'attaccante dell'Arsenal Viktor Gyökeres ha segnato sei gol in otto presenze con lo Sporting nella scorsa stagione di Champions League. Lo svedese potrebbe diventare il primo giocatore a segnare sia a favore che contro il club portoghese nella competizione.
I numeri sui passaggi di Gonçalo Inacio
Gonçalo Inácio dello Sporting ha effettuato 41 line-breaking passes tra andata e ritorno contro il Bodø/Glimt negli ottavi di finale: record per un giocatore in un turno della fase a eliminazione diretta nella Champions League 2025-26.
Raya il portiere che ha evitato più reti nelle ultime due stagioni di Champions
Basandosi sugli xG dei tiri subiti nello specchio (esclusi autogol), David Raya dell'Arsenal è il portiere che ha evitato di subire più reti nelle ultime due stagioni di Champions League: +7.4 (12 gol subiti e 19.4 xG subiti nello specchio).