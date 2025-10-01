Arsenal, l'ultima idea di Arteta sono i piloti RAF: i suoi allenamenti più strani
Mikel Arteta ne ha pensata un'altra: l'allenatore dell'Arsenal vuole che i piloti della Royal Air Force assistano agli allenamenti della squadra per migliorare la sua comunicazione con i giocatori. Non è l'ultima idea insolita dello spagnolo, uno specialista delle trovate fuori dagli schemi. Ecco quelle più famose, dai borseggiatori a cena alla coppia cane-ulivo fino all'uso delle lampadine nei discorsi motivazionali
- In sella sulla panchina dell'Arsenal dal 2019, Mikel Arteta ha riportato i Gunners ad alti livelli, tornando a vincere trofei (FA Cup nel 2020 e Community Shield nel 2020 e nel 2023) e a lottare per la conquista della Premier, obiettivo però che finora continua a sfuggire. Eppure l'allenatore, oltre a grande organizzazione tattica, acquisti sul mercato e valorizzazione dei giocatori, le sta pensando davvero tutte...
- Stando a quanto riportato dal Telegraph, Arteta in un evento a Londra con Steve Kerr ha dichiarato di voler migliorare la sua routine nella preparazione dei match. In particolar modo, la comunicazione con i giocatori: "Credo che i migliori per farlo siano i piloti della Royal Air Force, loro sono abituati a parlare in poco tempo e con poche parole, per questioni di vita o di morte". Nelle prossime settimane, potrebbe invitarli a vedere gli allenamenti della squadra
- Guardie e ladri, Arteta per il suo Arsenal ha bisogno di tutti. Prima dell'Aeronautica militare britannica, l'allenatore si era servito di borseggiatori da introdurre nelle cene di squadra. Il motivo? Spingere i suoi giocatori a stare sempre attenti e a non abbassare mai la tensione
- Un'altra idea è stata l'ideazione di una sorta di pet-therapy con un labrador marrone chiamato "Win", vittoria, presente nel centro sportivo dei Gunners dal maggio del 2023. Non una semplice mascotte, ma un membro della famiglia Arsenal e, in quanto tale, utile per cementare lo spirito di gruppo e la disponibilità a prendersi cura gli uni degli altri. Così di famiglia da comparire anche nelle foto ufficiali
- Arteta vuole l'aiuto dei piloti RAF per migliorare la comunicazione. Chissà se loro gli avrebbero mai consigliato un discorso in spogliatoio, prima di una partita, enfatizzato dall'uso di una lampadina. Il motivo? Far capire ai giocatori la necessità di brillare come squadra, e non singolarmente, per creare ancora più energia. La risposta della squadra, anno 2021, fu la vittoria in casa 2-1 contro il Brighton
- I discorsi di Arteta in spogliatoio vantano un repertorio ampio. Prima di un derby contro il Tottenham, sempre nel 2021, spiegò ai giocatori l'esigenza di connettere cuore (heart) e cervello (brain). Alle parole, accompagnò una serie di disegni che rappresentavano questi concetti. A volte si è spinto verso vette più estreme, mettendo insieme schemi, elenchi, figure e cuori
- I cartelli con frasi appese a scopo motivazionale sono un espediente utilizzato da molti allenatori. Arteta, nel suo caso, ha preso di mira la tracotanza di Ivan Toney, a suo tempo attaccante del Brentford e cercato in passato dall'Arsenal sul mercato. Dopo una partita vinta sui Gunners twittò: "Nice kick about with the boys". L'allenatore non gradì e stampò il tweet per appenderlo negli spogliatoi prima della gara di ritorno
- La soluzione per combattere l'atmosfera calda di Anfield Road? Abituare i giocatori in allenamento facendo loro ascoltare, ininterrottamente, l'inno dei Reds You'll never walk alone. Ma la musica può servire anche per gasare e caricare. Così si può preparare una seduta di allenamento sulle note di Mas que nada di Sergio Mendes e di altre tracce samba
- In una famiglia che si rispetti, oltre al cane, c'è bisogno anche di qualche pianta da annaffiare. Nel centro sportivo dei Gunners è piantato un ulivo ultra-centenario: Arteta ha chiesto che ne venisse acquistato un altro, chiaramente più piccolo, da portare in spogliatoio per simboleggiare le radici e lo spirito del club. Forza e longevità, di cui prendersi cura per non lasciarle appassire