Arsenal, l'ultima idea di Arteta sono i piloti RAF: i suoi allenamenti più strani

Mikel Arteta ne ha pensata un'altra: l'allenatore dell'Arsenal vuole che i piloti della Royal Air Force assistano agli allenamenti della squadra per migliorare la sua comunicazione con i giocatori. Non è l'ultima idea insolita dello spagnolo, uno specialista delle trovate fuori dagli schemi. Ecco quelle più famose, dai borseggiatori a cena alla coppia cane-ulivo fino all'uso delle lampadine nei discorsi motivazionali

    Premier League: Ultime Notizie

    Premier: arriva la prima vittoria dell'Aston Villa

    Premier League

    Prima sconfitta in campionato per il Liverpool che perde in casa del Crystal Palace. Non basta il...

    Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

    guida tv

    In programma la 6^ giornata di Premier League e Ligue 1. In Bundesliga si disputa, invece, la...

    Liverpool, per Leoni rottura legamento crociato

    liverpool

    Confermate le preoccupazioni post infortunio per Giovanni Leoni. Il difensore del Liverpool ha...