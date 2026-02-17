Alla vigilia di Champions, l'allenatore nerazzurro è tornato sul caos post derby d'Italia: "Il calcio è così da cento anni, ci sono episodi pro e contro, smettiamola di lamentarci. Non guardo indietro ma solo a domani, e qui sarà dura. Nessun alibi: non c'è freddo o campo sintetico che tengano. Il movimento norvegese sta crescendo. Calhanoglu? Dovrebbe rientrare la prossima settimana, è solo un piccolo affaticamento"

Dopo le polemiche post vittoria sulla Juventus, l'Inter torna in Europa per la trasferta in Norvegia valida per l'andata dei playoff di Champions League. Tra un ritorno su quanto accaduto in campionato e la testa proiettata alla coppa, Chivu ha parlato così nella giornata di vigilia. Qui tutte le sue parole a Sky Sport e in conferenza stampa.

Vuole dire qualcosa in più sulle polemiche post derby d'Italia? Vuole dire qualcosa a Spalletti?

"Hanno parlato anche troppi, inutile che io dica altro. Ho già detto la mia dopo la partita e mi tengo quanto detto, anche perché penso corrisponda alla realtà; poi se vogliamo girarla come ci pare è diverso. Non ho altro da aggiungere e non ho tempo di guardare indietro. Domani è importantissimo e dobbiamo essere pronti sotto ogni punto di vista, visto che non sarà semplice".

Quali sono le insidie della trasferta, a partire dal campo?

"Non cerchiamo scuse, siamo arrivati qui dalla mattina proprio per fare un allenamento e per abituarci a questo campo; ma non c'è freddo o campo sintetico che tengano, dobbiamo essere pronti mentalmente e fisicamente. Qui loro hanno battuto il City e vinto a Madrid contro l'Atletico. Sono ambiziosi e hanno un progetto portato avanti da anni con dignità. Sappiamo bene come sta evolvendo il calcio norvegese, è un movimento importante".

Come sta Calhanoglu? E Frattesi?

"Calhanoglu dovrebbe rientrare la prossima settimana, è solo un piccolo affaticamento ed è normale dopo questa serie di partite e poco allenamento… Spero che lo staff medico e lui mi abbiano detto la verità (ride, ndr). Rotazioni? Vedremo domani come stiamo, visto che ogni giorno ci capita una sorpresa, come la febbre di Frattesi".

Poi in conferenza aggiunge: "Polemiche? Succede ogni domenica, basta fare i moralisti"

L'allenatore nerazzurro è poi tornato sul tema nella classica conferenza stampa, rispondendo alle domande sempre sull'infuocato derby d'Italia: "Ribadisco, io dico la mia, sono qui per dire quello che vedo e che penso. Non mi interessa altro, magari c'è un po' di frustrazione, ma bisogna anche accettare le critiche e che la squadra in testa sia sempre la più odiata. Il calcio è così da cinquanta o cento anni, ci sono episodi pro e contro, smettiamola di lamentarci e fare i moralisti. C'è un caso ogni domenica, anche noi a Napoli abbiamo subito un torto e nessuno ha avuto questa risposta che ho visto in questi giorni". Tema simulazioni: "Come mai il calcio è lo sport più amato nonostante quello che accade? Forse è perché ci piace la polemica. Quando troveremo la risposta e non faremo finta di tante cose, questo sport migliorerà".