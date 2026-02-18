Lautaro Martinez è stato sostituto al 61’ di Bodo/Glimt–Inter a causa di un affaticamento al polpaccio, al suo posto è entrato Thuram. Le condizioni del capitano nerazzurro saranno valutate venerdì, ma a Lecce non ci sarà. Chivu: "Secondo me si è fatto male e non lo avremo per un po' di tempo"

