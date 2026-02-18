Offerte Sky
Infortunio Lautaro Martinez in Bodo Glimt-Inter: out con il Lecce. Le news

inter

Lautaro Martinez è stato sostituto al 61’ di Bodo/Glimt–Inter a causa di un affaticamento al polpaccio, al suo posto è entrato Thuram. Le condizioni del capitano nerazzurro saranno valutate venerdì, ma a Lecce non ci sarà. Chivu: "Secondo me si è fatto male e non lo avremo per un po' di tempo"

BODO-INTER 3-1: HIGHLIGHTS - PAGELLE

Inter in apprensione per Lautaro Martinez. L’attaccante è stato costretto a uscire al 61’ di Bodo/Glimt–Inter (sul risultato di 1-1) a causa di un problema fisico, al suo posto è entrato Thuram. Dai primi controlli è emerso un affaticamento al polpaccio, ma venerdì il capitano nerazzurro verrà visitato nuovamente dallo staff medico dell’Inter per valutare le sue condizioni. Al momento del cambio Lautaro Martinez è apparso dolorante in volto e zoppicava leggermente. Nel prossimo turno di campionato la squadra di Chivu è attesa dalla trasferta di Lecce, in programma sabato 21 febbraio alle 18, partita che inevitabilmente l'argentino salterà, con la speranza nerazzurra di riaverlo per il ritorno dei playoff o il derby, anche se Chivu stima una lunga assenza.

Chivu: "Per un po' avremo Lautaro fuori"

Sensazioni negative, infatti, da parte dell'allenatore nerazzurro che nell'intervista post-partita a Sky Sport ha detto: "Per me Lautaro si è fatto male, per un po' di tempo lo avremo fuori".

Via ai playoff: il tabellone della Champions

