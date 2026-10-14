Il meglio e il peggio della serata di Champions, tra errori e giocate strepitose

Introduzione

Il martedì della seconda giornata di Champions League ha offerto spettacolo a non finire. Dalle sconfitte di Inter e Napoli alla vittoria in rimonta del Barcellona a Istanbul, fino al rocambolesco 3-3 tra Vikings e Bayern Monaco. In una serata del genere, non sono mancati ovviamente dei momenti da rivedere. Giocate sensazionali ed errori incredibili: riguada tutti i principali episodi del martedì. La Champions League torna mercoledì 14 ottobre con il focus su Feyenoord-Como, in diretta alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

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