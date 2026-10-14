Il meglio e il peggio della serata di Champions, tra errori e giocate strepitose

Introduzione
Il martedì della seconda giornata di Champions League ha offerto spettacolo a non finire. Dalle sconfitte di Inter e Napoli alla vittoria in rimonta del Barcellona a Istanbul, fino al rocambolesco 3-3 tra Vikings e Bayern Monaco. In una serata del genere, non sono mancati ovviamente dei momenti da rivedere. Giocate sensazionali ed errori incredibili: riguada tutti i principali episodi del martedì. La Champions League torna mercoledì 14 ottobre con il focus su Feyenoord-Como, in diretta alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
ZEDADKA CI METTE IL PETTO
Si parte subito con emozioni forti tra Sabah e Slavia Praga. Gli azeri sono riusciti a conquistare la prima vittoria in Champions League grazie ad Arim Zedadka, fratello dell'ex Napoli (ora all'Empoli) Karim. Il difensore algerino si immola per salvare il momentaneo 1-0, respingendo di petto la conclusione da due passi di Ayaosi.
IL COMICO 2-0 DEL SABAH
La certezza della vittoria per il Sabah arriva solo all'88' minuto con il gol del 2-0 firmato da Mickels. La rete arriva dopo un doppio errore incredibile dello Slavia. Prima il portiere perde palla a centrocampo, poi il difensore liscia clamorosamente sulla linea di porta. È uno dei gol più comici di sempre?
LA PRIMA GIOIA EUROPEA DI DOUMBIA
Dopo le prime partite con la Nazionale, Issa Doumbia si gode il momento e trova il primo gol in Champions League con la maglia dello Sporting Lisbona. L'ex Venezia chiude la partita contro il Lens (2-0 il risultato finale) punendo l'uscita del portiere avversario con un tocco rasoterra d'esterno che si infila docilmente in porta. Un gol che racconta tanto del Doumbia giocatore e che fa sorridere Roberto Mancini...
YAMAL DA' SPETTACOLO PRIMA DEL MATCH...
Lamine Yamal è certamente tra i giocatori più forti al mondo, di quelli che fanno innamorare i bambini che si appassionano al gioco del calcio. Una prova di ciò si è verificata a Istanbul, prima del calcio d'inizio di Galatasaray-Barcellona. Tutti i bambini che accompagnano i giocatori all'ingresso in campo si sono diretti dal numero dieci blaugrana per un saluto, prima di lasciare il campo.
...E ANCHE DURANTE
In campo, non c'è limite alle capacità di Yamal, davvero in grado di tirare fuori dal cilindro una giocata spettacolare in qualsiasi momento. Durante la partita con il Galatasaray (finita 4-1 per i blaugrana), lo spagnolo serve l'assist a Gordon per la rete del 3-1 con una rabona a regola d'arte. Un assist che forse solo Yamal è in grado di fare.
GOL DI LAUTARO, MA CHE ASSIST DI DIMARCO
Inter e Bruges vanno al riposo all'intervallo sul punteggio di 1-1. A rispondere al rigore di Tresoldi ci ha pensato Lautaro Martinez, che al 44' punisce il suo ex compagno di squadra Sommer al termine di una bella azione di squadra. Thuram serve Dimarco, che di prima trova il capitano nerazzurro con il tacco, abile a girarsi e concludere in porta in pochi istanti. Un gol bello ma vano per i nerazzurri...
'PEPO' SPIANA LA STRADA A TRESOLDI E AL BRUGGE
Dopo l'errore del Bernabeu contro il Real Madrid, Josep Martinez ne combina un'altra contro il Brugge. Sul punteggio di 1-1, il portiere dell'Inter decide di uscire dall'area per avventarsi su un pallone vagante nella sua trequarti. Forbs, però, è abile a toccare il pallone quel tanto che basta per farlo passare sotto le gambe dello spagnolo, che lascia libera la strada a Tresoldi. L'attaccante del Brugge trova così il più facile dei 3 gol che hanno caratterizzato la sua serata da sogno a San Siro, chiusa sul 4-3 per i belgi.
IL VILLARREAL RINGRAZIA POLITANO
La partita dell'Estadio de la Ceramica si era messa bene per il Napoli, in vantaggio dopo 8 minuti grazie al gol di Rrahmani. Il Villarreal, però, ha rimontato fino al 3-1 finale, con grandi responsabilità di Politano sul gol dell'1-1. L'esterno azzurro, infatti, la combina davvero grossa con un retropassaggio troppo corto per Milinkovic-Savic. La palla finisce sui piedi di Mikautadze, bravo a dribblare il portiere e a depositare in porta il pallone. Nel post-partita, Politano si è scusato per l'errore.
NAPOLI, ANCHE MOU...RIÑO TI FA MALE
Jose Mourinho è atteso mercoledì in Italia per sfidare, con il Real Madrid, il suo passato, la Roma. Un suo quasi omonimo, nel martedì di Champions, ha punito il Napoli con un gol favoloso. Santiago Mouriño, difensore uruguaiano del Villarreal, segna il gol del 2-1 trovando un clamoroso jolly da fuori area, su cui nulla ha potuto nemmeno un gigante come Vanja Milinkovic-Savic
KOVAR, PARATA DECISIVA... E DOLOROSA
Quanto sei disposto a rischiare per salvare un gol avversario? Chiedere a Matej Kovar, portiere del Psv Ehindoven, che contro il Lipsia si immola per salvare la sua porta da una conclusione ravvicinata di Nusa. Dopo l'intervento, il portiere rimane qualche secondo dolorante a terra, e si capisce perchè: Kovar ha sì evitato un gol, ma venendo colpito proprio là dove fa più male...
PERISIC, RIGORE PARATO DI PIEDE DA VANDERVOORT
Ivan Perisic ha avuto la chance di portare in vantaggio il Psv con un rigore al 18', ma l'ex Inter non ha saputo sfruttare l'occasione dal dischetto. Il croato, infatti, ha scelto per una botta centrale, che sul momento sembrava aver spiazzato Vandervoort, buttatosi a sinistra. Il portiere del Lipsia, però, è riuscito a respingere il tiro di Perisic aiutandosi con un piede. Un episodio chiave del match, vinto proprio dai tedeschi per 1-0