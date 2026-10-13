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Champions LeagueGiornata 2 - martedì 13 ottobre 2026Giornata 2 - mar 13 ott
Fine
Inter
Lautaro Martínez 44', 81'Bonny A. 90' + 3'
3 - 4
Bruges
Tresoldi N. 30' (Rig.), 63', 74'Vermant R. 87'
Inter
Lautaro Martínez 44', 81'Bonny A. 90' + 3'
3 - 4 Bruges
Tresoldi N. 30' (Rig.), 63', 74'Vermant R. 87'
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Inter-Bruges 3-4: video, gol e highlights

Sette gol, tre legni, ma alla fine è il Bruges a strappare la vittoria a San Siro contro l'Inter per 4-3. Apre le marcature un rigore di Tresoldi, autore poi di una tripletta nella ripresa, approfittando prima di un'uscita sbagliata di Josep Martinez e poi in ribattuta. Nel mezzo Lautaro la pareggia e poi la riapre, ma il tocco sotto di Vermant allunga il divario. Nel recupero bel gol di Bonny che non basta, però, a regalare almeno un punto alla squadra di Chivu

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