Sette gol, tre legni, ma alla fine è il Bruges a strappare la vittoria a San Siro contro l'Inter per 4-3. Apre le marcature un rigore di Tresoldi, autore poi di una tripletta nella ripresa, approfittando prima di un'uscita sbagliata di Josep Martinez e poi in ribattuta. Nel mezzo Lautaro la pareggia e poi la riapre, ma il tocco sotto di Vermant allunga il divario. Nel recupero bel gol di Bonny che non basta, però, a regalare almeno un punto alla squadra di Chivu

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