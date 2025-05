L’ultimo atto della Champions avrà come palcoscenico l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, che ospitò la finale già nel 2012. L’appuntamento è per sabato 31 maggio alle 21, con Inter e Psg a contendersi il trofeo HL PSG-ARSENAL - HL INTER-BARCELLONA

L’Inter è in finale di Champions League, nella prima edizione con il nuovo format (quella che inizialmente prevedeva l’innovativa “fase campionato” con classifica unica). I nerazzurri di Inzaghi tornano a giocare la finale del massimo torneo continentale a due anni di distanza dall’ultima, quella persa 1-0 contro il Manchester City nel 2023. Stavolta affronteranno il Psg, in quella che è una sfida inedita per il calcio europeo. Una finale che l’Inter si è guadagnata, dopo aver chiuso al quarto posto la fase campionato (a pari punti con l’Arsenal terzo, con una sola sconfitta come i Gunners e un solo gol subìto in 8 gare, ma con una differenza reti peggiore rispetto agli inglesi) e aver poi eliminato il Feyenoord agli ottavi, il Bayern Monaco ai quarti e il Barcellona in semifinale. Il Psg invece, 15° nel girone unico, ha poi eliminato Brest (nel playoff), Liverpool (ai rigori), Aston Villa e Arsenal.