VALENCIA-INTER* 2-1

INTER : Toldo; J. Zanetti, Gamarra, Materazzi, Cordoba; Pasquale (1'st Adani), Di Biagio (30'st Okan), C. Zanetti, Dalmat; Crespo, Vieri (32'pt Recoba). All: Cuper

: Toldo; J. Zanetti, Gamarra, Materazzi, Cordoba; Pasquale (1'st Adani), Di Biagio (30'st Okan), C. Zanetti, Dalmat; Crespo, Vieri (32'pt Recoba). All: Cuper Reti: 5' Vieri, 7'Aimar; 50’ Baraja

*Inter in semifinale per via della regola del gol in trasferta