Introduzione

La Uefa ha pubblicato il calendario della League Phase della Champions League 2026/27. La prima italiana a scendere in campo sarà l'Inter, che affronterà il Real Madrid in trasferta l'8 settembre alle 21. Il giorno dopo sarà il turno del Napoli contro l'Arsenal alle 21. Giovedì, invece, Roma e Como chiuderanno la prima giornata, rispettivamente contro il Fenerbahce alle 18.45 e il Lipsia alle 21. Emozioni da vivere su Sky Sport con 185 partite su 203 della Champions League 2026/27 in esclusiva