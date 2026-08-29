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Calendario Champions League, tutte le giornate e le partite del girone: date e orari

Champions League
©Ansa

Introduzione

La Uefa ha pubblicato il calendario della League Phase della Champions League 2026/27. La prima italiana a scendere in campo sarà l'Inter, che affronterà il Real Madrid in trasferta l'8 settembre alle 21. Il giorno dopo sarà il turno del Napoli contro l'Arsenal alle 21Giovedì, invece, Roma e Como chiuderanno la prima giornata, rispettivamente contro il Fenerbahce alle 18.45 e il Lipsia alle 21. Emozioni da vivere su Sky Sport con 185 partite su 203 della Champions League 2026/27 in esclusiva

Quello che devi sapere

Il calendario delle italiane

Cliccando sui link delle squadre potrete vedere i calendari dedicati delle 4 italiane che partecipano a questa edizione di Champions League, con date e orari delle prime 8 partite della fase campionato. A seguire invece il calendario completo con tutte le partite

1/10

1^ giornata

Martedì 8 settembre, ore 18.45

  • Aek Atene-Lask
  • Club Brugge-Aston Villa

Martedì 8 settembre, ore 21

  • Borussia Dortmund-Villarreal 
  • Porto-Manchester City 
  • Lille-Real Betis 
  • Real Madrid-Inter

Mercoledì 9 settembre, ore 18.45

  • Barcellona-Feyenoord
  • Stoccarda-Viking

Mercoledì 9 settembre, ore 21

  • Liverpool-Atletico Madrid 
  • Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava 
  • Sporting-Galatasaray
  • Napoli- Arsenal 

Giovedì 10 settembre, ore 18.45

  • Fenerbahce-Roma
  • Psv Eindhoven-Shakhtar Donetsk

Giovedì 10 settembre, ore 21

  • Como-Lipsia 
  • Bayern Monaco-Bodo/Glimt 
  • Manchester United-Sabah 
  • Slavia Praga-Lens

2/10
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2^ giornata

Martedì 13 ottobre, ore 18.45

  • Lens-Sporting
  •  Sabah-Slavia Praga

Martedì 13 ottobre, ore 21

  • Arsenal-Lille 
  • Atletico Madrid-Manchester United 
  • Inter-Club Brugge 
  • Galatasaray-Barcelona 
  • Lipsia-Psv Eindhoven 
  • Viking-Bayern Monaco 
  • Villarreal-Napoli

Mercoledì 14 ottobre, ore 18.45

  • Feyenoord-Como 
  • Lask-Liverpool 

Mercoledì 14 ottobre, ore 21

  • Aston Villa-Fenerbahce 
  • Shakhtar Donetsk-Aek Atene
  • Bodo/Glimt-Borussia Dortmund 
  • Manchester City-Paris Saint-Germain 
  • Real Betis-Porto 
  • Slovan Bratislava-Stoccarda

3/10

3^ giornata

Martedì 20 ottobre, ore 18.45

  • Fenerbahce-Slavia Praga
  • Sabah-Borussia Dortmund

Martedì 20 ottobre, ore 21

  • Roma-Slovan Bratislava
  • Porto-Psv Eindhoven
  • Liverpool-Villarreal
  • Manchester City-Aek Atene
  • Paris Saint-Germain-Barcelona
  • Napoli-Bodo/Glimt
  • Stoccarda-Atletico Madrid

Mercoledì 21 ottobre, ore 18.45

  • Como-Manchester United
  • Lille-Galatasaray

Mercoledì 21 ottobre, ore 21

  • Aston Villa-Viking
  • Club Brugge-Lens
  • Bayern Monaco-Arsenal
  • Inter-Shakhtar Donetsk
  • Real Madrid-Lipsia
  • Real Betis-Feyenoord
  • Sporting-Lask

4/10
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4^ giornata

Martedì 3 novembre, ore 18.45

  • Shakhtar Donetsk-Sporting
  • Galatasaray-Stoccarda

Martedì 3 novembre, ore 21

  • Atletico Madrid-Bayern Monaco
  • Barcelona-Aston Villa
  • Feyenoord-Inter
  • Bodo/Glimt-Lille
  • Lask-Slovan Bratislava
  • Manchester United-Roma
  • Villarreal-Paris Saint-Germain

Mercoledì 4 novembre, ore 18.45

  • Aek Atene-Real Madrid
  • Fenerbahce-Liverpool

Mercoledì 4 novembre, ore 21

  • Borussia Dortmund-Real Betis
  • Porto-Napoli
  • Psv Eindhoven-Club Brugge
  • Lipsia-Manchester City
  • Lens-Como
  • Slavia Praga-Arsenal
  • Viking-Sabah

5/10

5^ giornata

Martedì 24 novembre, ore 18.45

  • Bodo/Glimt-Lask
  • Galatasaray-Aston Villa

Martedì 24 novembre, ore 21

  • Arsenal-Borussia Dortmund
  • Como-Aek Atene
  • Feyenoord-Porto
  • Manchester City-Napoli
  • Lipsia-Lens
  • Real Madrid-Psv Eindhoven
  • Slovan Bratislava-Real Betis

Mercoledì 25 novembre, ore 18.45

  • Sabah-Barcelona
  • Slavia Praga-Villarreal

Mercoledì 25 novembre, ore 21

  • Atletico Madrid-Viking
  • Club Brugge-Liverpool
  • Inter-Stoccarda
  • Shakhtar Donetsk-Fenerbahce
  • Lille-Bayern Monaco
  • Paris Saint-Germain-Roma
  • Sporting-Manchester United

6/10
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6^ giornata

Martedì 8 dicembre, ore 18.45

  • Viking-Feyenoord
  • Villarreal-Sabah

Martedì 8 dicembre, ore 21

  • Aek Atene-Galatasaray
  • Roma-Sporting
  • Aston Villa-Psg
  • Barcellona-Manchester City
  • Bayern Monaco-Slavia Praga
  • Manchester United-Lipsia
  • Napoli-Club Brugge

Mercoledì 9 dicembre, ore 18.45

  • Real Betis-Como
  • Slovan Bratislava-Shakhtar

Mercoledì 9 dicembre, ore 21

  • Arsenal-Real Madrid
  • Borussia Dortmund-Inter
  • Lask-Fenerbahce
  • Liverpool-Porto
  • Psv Eindhoven-Atletico Madrid
  • Lens-Bodo/Glimt
  • Stoccarda-Lille

7/10

7^ giornata

Martedì 19 gennaio, ore 18.45

  • Bodo/Glimt-Atletico Madrid
  • Galatasaray-Feyenoord

Martedì 19 gennaio, ore 21

  • Aek Atene-Roma
  • Aston Villa-Borussia Dortmund
  • Inter-Liverpool
  • Porto-Slavia Praga
  • Lille-Slovan Bratislava
  • Real Madrid-Lask
  • Stoccarda-Club Brugge

Mercoledì 20 gennaio, ore 18.45

  • Fenerbahce-Villarreal
  • Sabah-Napoli

Mercoledì 20 gennaio, ore 21

  • Como-Psg
  • Manchester United-Bayern Monaco
  • Lipsia-Shakhtar
  • Lens-Manchester City
  • Real Betis-Arsenal
  • Sporting-Barcellona
  • Viking-Psv Eindhoven

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8^ giornata

Mercoledì 27 gennaio, ore 21

  • Arsenal-Sabah
  • Roma-Lille
  • Atletico Madrid-Fenerbahce
  • Borussia Dortmund-Aek Atene
  • Club Brugge-Bodo/Glimt
  • Bayern Monaco-Real Betis
  • Barcellona-Como
  • Shakhtar-Real Madrid
  • Feyenoord-Lipsia
  • Lask-Porto
  • Liverpool-Lens
  • Manchester City-Sporting
  • Psg-Galatasaray
  • Psv Eindhoven-Stoccarda
  • Slavia Praga-Aston Villa
  • Napoli-Viking
  • Villarreal-Manchester United
  • Slovan Bratislava-Inter

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La Champions League è su Sky Sport

  • Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di Champions League (oltre che di tutte le 342 partite a stagione di Europa e Conference League).

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