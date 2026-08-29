Calendario Champions League, tutte le giornate e le partite del girone: date e orariChampions League
Introduzione
La Uefa ha pubblicato il calendario della League Phase della Champions League 2026/27. La prima italiana a scendere in campo sarà l'Inter, che affronterà il Real Madrid in trasferta l'8 settembre alle 21. Il giorno dopo sarà il turno del Napoli contro l'Arsenal alle 21. Giovedì, invece, Roma e Como chiuderanno la prima giornata, rispettivamente contro il Fenerbahce alle 18.45 e il Lipsia alle 21. Emozioni da vivere su Sky Sport con 185 partite su 203 della Champions League 2026/27 in esclusiva
Quello che devi sapere
Il calendario delle italiane
1^ giornata
Martedì 8 settembre, ore 18.45
- Aek Atene-Lask
- Club Brugge-Aston Villa
Martedì 8 settembre, ore 21
- Borussia Dortmund-Villarreal
- Porto-Manchester City
- Lille-Real Betis
- Real Madrid-Inter
Mercoledì 9 settembre, ore 18.45
- Barcellona-Feyenoord
- Stoccarda-Viking
Mercoledì 9 settembre, ore 21
- Liverpool-Atletico Madrid
- Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava
- Sporting-Galatasaray
- Napoli- Arsenal
Giovedì 10 settembre, ore 18.45
- Fenerbahce-Roma
- Psv Eindhoven-Shakhtar Donetsk
Giovedì 10 settembre, ore 21
- Como-Lipsia
- Bayern Monaco-Bodo/Glimt
- Manchester United-Sabah
- Slavia Praga-Lens
2^ giornata
Martedì 13 ottobre, ore 18.45
- Lens-Sporting
- Sabah-Slavia Praga
Martedì 13 ottobre, ore 21
- Arsenal-Lille
- Atletico Madrid-Manchester United
- Inter-Club Brugge
- Galatasaray-Barcelona
- Lipsia-Psv Eindhoven
- Viking-Bayern Monaco
- Villarreal-Napoli
Mercoledì 14 ottobre, ore 18.45
- Feyenoord-Como
- Lask-Liverpool
Mercoledì 14 ottobre, ore 21
- Aston Villa-Fenerbahce
- Shakhtar Donetsk-Aek Atene
- Bodo/Glimt-Borussia Dortmund
- Manchester City-Paris Saint-Germain
- Real Betis-Porto
- Slovan Bratislava-Stoccarda
3^ giornata
Martedì 20 ottobre, ore 18.45
- Fenerbahce-Slavia Praga
- Sabah-Borussia Dortmund
Martedì 20 ottobre, ore 21
- Roma-Slovan Bratislava
- Porto-Psv Eindhoven
- Liverpool-Villarreal
- Manchester City-Aek Atene
- Paris Saint-Germain-Barcelona
- Napoli-Bodo/Glimt
- Stoccarda-Atletico Madrid
Mercoledì 21 ottobre, ore 18.45
- Como-Manchester United
- Lille-Galatasaray
Mercoledì 21 ottobre, ore 21
- Aston Villa-Viking
- Club Brugge-Lens
- Bayern Monaco-Arsenal
- Inter-Shakhtar Donetsk
- Real Madrid-Lipsia
- Real Betis-Feyenoord
- Sporting-Lask
4^ giornata
Martedì 3 novembre, ore 18.45
- Shakhtar Donetsk-Sporting
- Galatasaray-Stoccarda
Martedì 3 novembre, ore 21
- Atletico Madrid-Bayern Monaco
- Barcelona-Aston Villa
- Feyenoord-Inter
- Bodo/Glimt-Lille
- Lask-Slovan Bratislava
- Manchester United-Roma
- Villarreal-Paris Saint-Germain
Mercoledì 4 novembre, ore 18.45
- Aek Atene-Real Madrid
- Fenerbahce-Liverpool
Mercoledì 4 novembre, ore 21
- Borussia Dortmund-Real Betis
- Porto-Napoli
- Psv Eindhoven-Club Brugge
- Lipsia-Manchester City
- Lens-Como
- Slavia Praga-Arsenal
- Viking-Sabah
5^ giornata
Martedì 24 novembre, ore 18.45
- Bodo/Glimt-Lask
- Galatasaray-Aston Villa
Martedì 24 novembre, ore 21
- Arsenal-Borussia Dortmund
- Como-Aek Atene
- Feyenoord-Porto
- Manchester City-Napoli
- Lipsia-Lens
- Real Madrid-Psv Eindhoven
- Slovan Bratislava-Real Betis
Mercoledì 25 novembre, ore 18.45
- Sabah-Barcelona
- Slavia Praga-Villarreal
Mercoledì 25 novembre, ore 21
- Atletico Madrid-Viking
- Club Brugge-Liverpool
- Inter-Stoccarda
- Shakhtar Donetsk-Fenerbahce
- Lille-Bayern Monaco
- Paris Saint-Germain-Roma
- Sporting-Manchester United
6^ giornata
Martedì 8 dicembre, ore 18.45
- Viking-Feyenoord
- Villarreal-Sabah
Martedì 8 dicembre, ore 21
- Aek Atene-Galatasaray
- Roma-Sporting
- Aston Villa-Psg
- Barcellona-Manchester City
- Bayern Monaco-Slavia Praga
- Manchester United-Lipsia
- Napoli-Club Brugge
Mercoledì 9 dicembre, ore 18.45
- Real Betis-Como
- Slovan Bratislava-Shakhtar
Mercoledì 9 dicembre, ore 21
- Arsenal-Real Madrid
- Borussia Dortmund-Inter
- Lask-Fenerbahce
- Liverpool-Porto
- Psv Eindhoven-Atletico Madrid
- Lens-Bodo/Glimt
- Stoccarda-Lille
7^ giornata
Martedì 19 gennaio, ore 18.45
- Bodo/Glimt-Atletico Madrid
- Galatasaray-Feyenoord
Martedì 19 gennaio, ore 21
- Aek Atene-Roma
- Aston Villa-Borussia Dortmund
- Inter-Liverpool
- Porto-Slavia Praga
- Lille-Slovan Bratislava
- Real Madrid-Lask
- Stoccarda-Club Brugge
Mercoledì 20 gennaio, ore 18.45
- Fenerbahce-Villarreal
- Sabah-Napoli
Mercoledì 20 gennaio, ore 21
- Como-Psg
- Manchester United-Bayern Monaco
- Lipsia-Shakhtar
- Lens-Manchester City
- Real Betis-Arsenal
- Sporting-Barcellona
- Viking-Psv Eindhoven
8^ giornata
Mercoledì 27 gennaio, ore 21
- Arsenal-Sabah
- Roma-Lille
- Atletico Madrid-Fenerbahce
- Borussia Dortmund-Aek Atene
- Club Brugge-Bodo/Glimt
- Bayern Monaco-Real Betis
- Barcellona-Como
- Shakhtar-Real Madrid
- Feyenoord-Lipsia
- Lask-Porto
- Liverpool-Lens
- Manchester City-Sporting
- Psg-Galatasaray
- Psv Eindhoven-Stoccarda
- Slavia Praga-Aston Villa
- Napoli-Viking
- Villarreal-Manchester United
- Slovan Bratislava-Inter
La Champions League è su Sky Sport
- Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di Champions League (oltre che di tutte le 342 partite a stagione di Europa e Conference League).