Una sola semifinale di Champions per la città di Lipsia e la sua squadra, da poco entrate nell'elite del calcio europeo. Curiosamente, in quella occasione (era l'edizione 2019-20), Lipsia non ebbe neanche il piacere di ospitare la partita, dato che per l'emergenza Covid le semifinali furono disputate in gara unica. Lipsia-Psg si giocò al Da Luz di Lisbona, con la vittoria dei parigini per 3-0