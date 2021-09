14/14

JURIJ VERNYDUB (allenatore)

55 anni, ucraino, ex centrocampista: ha chiuso la carriera da giocatore allo Zenit. In panchina inizia come assistente allo Zorya, per poi diventarne l’allenatore e condurre il club in Europa League. Dopo 8 stagioni si accorda con il Sachcer Salihorsk, in Bielorussia, dove firma un pezzetto di scudetto: per motivi familiari deve infatti lasciare la panchina a campionato in corso, con la squadra al primo posto. Sceglie lo Sheriff e vince il titolo nazionale, portando la squadra in Champions per la prima volta nella sua storia