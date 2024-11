Il 3-3 finale col Feyenoord resterà una ferita aperta per Guardiola, ma la rimonta subita dal City (in vantaggio di 3 gol e ripreso negli ultimi 15') con gli olandesi non è l'unica cosa che ha provocato dolore all'allenatore spagnolo. Le telecamere hanno infatti evidenziato un taglio sul naso di Pep, che nel post partita ai giornalisti ha spiegato la causa: “Me lo sono fatto con un dito, un’unghia -ha spiegato Guardiola, che poi ha aggiunto sorridendo- Volevo farmi male da solo”

BOBAN: "GUARDIOLA DEVE CAMBIARE"