Compagni di squadra in giallorosso, si sono ritrovati in nerazzurro da gennaio. Finora Mkhitaryan e Zalewski non hanno condiviso spesso il campo insieme, anzi, nelle partite di campionato contro Torino e Como il polacco ha preso il posto dell'armeno, giocando in una posizione ibrida, un po' mezzala sinistra e un po' trequartista. Finora ha avuto molto più spazio in campionato che in coppa, appena un minuto nel recupero della vittoria all'andata dei quarti di finale contro il Bayern. Nello stesso stadio della finale, forse un buon auspicio. Nel 2022 Zalewski ha giocato da titolare per 67 minuti la finale di Conference tra Roma e Feyenoord, l'anno dopo invece è subentrato dalla panchina al 91' per i supplementari della sfida tra i giallorossi e il Siviglia in Europa League. Può chiudere un cerchio, sempre insieme a Mkhitaryan