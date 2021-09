Comincia con un pareggio l'avventura del Tottenham in Conference League: sul campo del Rennes è Hojbjerg a salvare gli inglesi e a fissare il punteggio sul 2-2 finale. Importante vittoria dello Slavia Praga, che batte 3-1 l'Union Berlino nella gara inaugurale del Girone E. Tutti i risultati di questo primo turno

Comincia con un pareggio l'avventura del Tottenham in Conference League . Nel big match della giornata, la formazione di Nuno Espirito Santo riesce ad acciuffare il pareggio per 2-2 sul campo del Rennes . E' Hojbjerg a salvare la formazione inglese, dopo l'iniziale vantaggio con l'autogol di Bade provocato da Lucas Moura e la successiva rimonta dei francesi, che al 71' si erano portati sul 2-1 grazie alle rete di Laborde. Ci ha pensato il trequartista danese a permettere al Tottenham di uscire con almeno un punto nella gara inaugurale del Girone G. Importante anche dello Slavia Praga, che batte 3-1 l'Union Berlino . Ecco tutti i risultati della prima giornata di Conference League.

I risultati della 1^giornata

GIRONE A

Maccabi Tel Aviv-Alashkert 4-1

13' Perica (M), 17' Embalo (A), 32' Kanichowsky (M) 45' Dan Biton (M), 72' Hozez (M)

HJK Helsinki-LASK Linz 0-2

17' Maresic, 89' Monschein

GIRONE B

Flora Tallinn-Gent 0-1

54' Lemaijc

Anorthosis-Partizan (ore 21.00)

GIRONE C

Bodo Glimt-Zorya Lugansk (ore 21.00)

Roma-CSKA Sofia (ore 21.00)

GIRONE D

Randers-AZ Alkmaar (ore 21.00)

Jablonec-Cluj (ore 21.00)

GIRONE E

Maccabi Haifa-Feyenoord 0-0

Slavia Praga-Union Berlino 3-1

18' Bah (S), 70' Behrens (U), 84' Kuchta (S), 88' Schranz (S)

GIRONE F

Lincoln Red Imps-Paok 0-2

45' Akpom, 56' Mitrita

Slovan Bratislava-Copenaghen 1-3

18' Wind (C), 21' Henty (S), 41' Stage (C), 68' Wind (C)

GIRONE G

NK Mura-Vitesse 0-2

30' Tronstad, 69' Darfalou

Rennes-Tottenham 2-2

11' Bade aut. (T), 23' Tait (R), 71' Laborde (R), 76' Hojbjerg (T)

GIRONE H

Kairat Almaty-Omonia Nicosia 0-0

Qarabag-Basilea 0-0