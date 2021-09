"Disobbedire" a volte non è poi così sbagliato, chiedere a Gianluca Mancini per conferma. Il difensore della Roma è stato protagonista di un siparietto decisamente niente male con il suo allenatore José Mourinho durante la gara stravinta per 5-1 dalla Roma in Conference League contro il CSKA Sofia. Minuto 82, Mancini si ritrova nell'area di rigore avversaria in occasione di un calcio piazzato: dopo il palo colpito da Smalling, l’ex Atalanta è il più lesto ad appoggiare la palla in rete per il momentaneo 4-1. Poi la corsa verso la panchina, l’abbraccio con Mourinho, i sorrisi. Ma cosa c’è dietro quell’esultanza? A svelare il "mistero" è lo stesso Mourinho con un simpatico post su Instagram: "Quando un giocatore ti chiede di andare in area di rigore per un angolo e tu dici di no ma poi lui va e segna… Puoi solo sorridere".