Conference League, il calendario del terzo turno

Giovedì si gioca la terza giornata della fase a gironi di Conference League: in campo anche la Roma, impegnata in trasferta contro il Bodo Glimt. Il programma completo con partite, orari e canali tv

Europa League ma non solo, a impreziosire il giovedì calcistico c’è anche la terza giornata della fase a gironi di Conference League. In campo (16.30, 18.45 e 21) tutte le 32 squadre che partecipano alla competizione, tra loro anche la Roma di José Mourinho impegnata in Norvegia contro il Bodo Glimt. I giallorossi, in campo alle 18.45, sono attualmente primi nel proprio girone con due successi nelle prime due gare disputate. Le gare saranno visibili sui canali Sky e in streaming su NOW.