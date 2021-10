A -1 dal Galatasaray nel gruppo E di Europa League, i biancocelesti affrontano i francesi all'Olimpico. Sarri inserisce Zaccagni nel tridente con Immobile e Felipe Anderson, spazio a Basic e Cataldi a centrocampo ma non a Luis Alberto (gioca Milinkovic-Savic). Dentro anche Acerbi e Luiz Felipe squalificati in campionato. Sampaoli si affida a Milik, ex Serie A come Under, Lirola e Pau Lopez. Diretta alle 18.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Disponibile su Sky Go, anche in HD.