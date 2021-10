Il capitano giallorosso non usa mezzi termini per commentare il pesantissimo ko in Conference League: "C'è poco da dire, soltanto da chiedere scusa e ripartire più forti di prima perchè abbiamo partite importanti da vincere. Cerchiamo di prendere qualcosa da questa brutta figura per essere meno altalenanti. Non sono nè preoccupato nè dispiaciuto, ma molto arrabbiato"

BODO GLIMT-ROMA 6-1, GOL E HIGHLIGHTS