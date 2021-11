Roma-Bodo Glimt, dove vedere la partita in tv

I giallorossi vogliono dimenticare il 6-1 dell'andata contro i norvegesi per blindare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Roma-Bodo/Glimt, alle ore 21.00, in diretta su Sky Sport Action, Sky Sport 253 e Sky Sport 484

Dimenticare i sei gol dell'andata. È l'obiettivo della Roma che nel suo cammino in Conference League ritrova il Bodo/Glimt che, appena due settimane fa, ha battuto i giallorossi con un netto 6-1. Stavolta non si giocherà in Norvegia, ma allo stadio Olimpico di Roma e la formazione di José Mourinho andrà a caccia della vittoria per superare in classifica il Bodo, avvicinando così la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.