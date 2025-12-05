Il cantante e cantautore genovese è morto a 75 anni, dopo una lunga lotta con un tumore. "Signora mia”, “Sarà la nostalgia” e “Gli occhi di tua madre” i grandi successi di Sandro Giacobbe. Era tifoso del Genoa e negli anni '80, fu tra i primi membri della Nazionale cantanti, come difensore poi come allenatore. Proprio in questa veste, in panchina, nel 2014 Sky Sport gli aveva dedicato un servizio. E sulla tuta dell'allenatore della Rupinaro Sport di Chiavari (Terza Categoria), c'erano proprio queste iniziali: SG...