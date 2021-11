Conference League, le partite della quinta giornata

Giovedì alle ore 21, la Roma ospita all'Olimpico lo Zorya Lugansk con l'obiettivo di blindare il secondo posto nel girone e provare a scavalcare in testa il Bodo Glimt. Alle 18.45 sarà la volta del Tottenham di Antonio Conte, impegnato sul campo del Mura. Ecco il calendario completo della quinta giornata di Conference League

Non solo l'Europa League nel giovedì di coppe europee, protagonista anche la Conference League. Dopo la doppia sfida abbastanza complicata contro il Bodo Glimt, la Roma ospita all'Olimpico il Zorya Lugansk (fischio d'inizio alle ore 21) con l'obiettivo di sigillare almeno il secondo posto nel girone e provare ad effettuare il sorpasso nei confronti del Bodo. Tra le squadre che anticiperanno alle ore 18.45 c'è anche il Tottenham di Antonio Conte, impegnato sul campo del Mura anch'esso per blindare la seconda piazza e provare a scavalcare il Rennes in testa al girone. Ecco il calendario completo della quinta giornata di Conference League.