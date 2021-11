Roma-Zorya, dove vedere la partita in tv

Un solo punto divide le due squadre nella classifica del Gruppo C: i giallorossi non possono sbagliare la sfida dell'Olimpico, se non vogliono abbandonare con anticipo la Conference League. Fischio d'inizio alle ore 21, diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252

La doppia sfida con il Bodo Glimt ha lasciato in eredità un secondo posto nel Gruppo C, con lo Zorya che si è avvicinato pericolosamente. Per questo, la Roma di Josè Mourinho non può sbagliare la sfida dell'Olimpico se non vuole abbandonare anticipatamente la Conference League. Un solo punto divide infatti le due squadre in classifica, in un raggruppamento che si sta rivelando più equilibrato di quanto previsto. Fischio d'inizio alle ore 21, ecco dove vedere la partita in tv.