Prima dell'intervista, l'attaccante inglese si rivede negli highlights disperandosi in occasione dei gol sbagliati e sorridendo con soddisfazione nel rivedere le reti realizzate. Poi dichiara: "Questa vittoria ci dà fiducia, ora dobbiamo ritrovare continuità. Sono contento per i gol e per la prestazione, ma voglio ancora migliorare nel gioco per la squadra"

Tammy Abraham ha realizzato una doppietta e disputato una grande partita contro lo Zorya, contribuendo al successo per 4-0 della Roma in Conference League. Tanta soddisfazione per José Mourinho, che si è complimentato per la vittoria della squadra e per l'atteggiamento dell'attaccante inglese nel post partita. In postazione interviste, dopo l'allenatore, è comparso anche lo stesso giocatore ex Chelsea, che ha rivisto gli highlights prima di parlare ai microfoni di Sky Sport, rivivendo le azioni salienti come se fosse in campo. Qualche smorfia sulle prime due occasioni mancate, Abraham si piega su se stesso disperandosi come se stesse vivendo quel momento in diretta. Poi sorride nel rivedere i gol, con un pizzico d'orgoglio soprattutto quando osserva attentamente quello fatto in rovesciata. Immagine di un ragazzo calato totalmente nella parte e concentrato dentro e fuori dal campo.