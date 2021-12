Cska Sofia-Roma, dove vedere la partita in tv

Sfida decisiva per i giallorossi, che devono assolutamente battere il CSKA Sofia e sperare che il Bodo/Glimt si fermi: tutte le informazioni su come vedere in tv la partita della Roma

Si chiude la fase a gironi di Conference League , la Roma in questi ultimi 90 minuti insegue il primo posto nel girone C, che vale la qualificazione diretta agli ottavi di finale. I giallorossi, prima della gara conclusiva, sono invece secondi, posizione che porta agli spareggi contro le terze dei raggruppamenti di Europa League. La squadra di Mourinho è a quota 10, a -1 dalla capolista del girone, il Bodo/Glimt. La Roma dovrà quindi assolutamente vincere contro il CSKA Sofia, sperando che i norvegesi non facciano lo stesso in casa dello Zorya.

Dove vedere CSKA Sofia-Roma in tv

La gara tra CSKA Sofia e Roma, valida per la sesta giornata della fase a gironi (gruppo C) di Conference League, si gioca giovedì 9 dicembre alla Balgasrska Armiya con fischio d'inizio alle ore 18.45. Il match sarà trasmesso in diretta Sky Sport Action, Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata a Riccardo Gentile. Diretta Gol Paolo Redi.