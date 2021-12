L'allenatore giallorosso striglia i suoi per la quasi rimonta subita nella ripresa: "Non possiamo creare questi problemi a noi stessi, i due gol subiti sono inaccettabili. Sono contento del passaggio del turno, non abbiamo la rosa per giocare tre competizioni e non avevamo certo bisogno di altre due partite a febbraio"

La Roma vince 3-2 sul campo del CSKA Sofia e, anche in virtù del pareggio del Bodo Glimt sul campo dello Zorya, conquista il primo posto nel girone e il passaggio del turno senza passare dai playoff di febbraio. Un risultato che soddisfa Josè Mourinho, non contento però della prestazione dei suoi, come ha spiegato ai microfoni di Sky Sport: "Non possiamo creare questo tipo di problemi a noi stessi. Non è possibile vincere 2-0 dopo 45 minuti e nel secondo tempo perdere palla in continuazione, avendo dei comportamenti naif. I due gol subiti sono per me inaccettabili. Sono felice perchè abbiamo vinto, ma è l'unica cosa che mi piace. Non è possibile passare da 3-0 a 3-2. Borja Mayoral? Una delle poche cose che mi è piaciuta. Al di là del gol, mi è piaciuto molto come ha giocato. L'atteggiamento non mi sorprende perchè è un ragazzo che lavora sempre, ma la qualità del suo gioco è una delle poche cose che mi è piaciuta della squadra".