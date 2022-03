Roma-Vitesse, orari e dove vedere la partita in tv

I giallorossi scendono in campo per centrare il pass per i quarti di Conference League forti dell'1-0 ottenuto in Olanda nell'andata degli ottavi di finale. Nel match di ritorno all'Olimpico contro il Vitesse, Mourinho schiererà la Roma migliore: calcio d'inizio alle 21, diretta su Sky Sport Uno

Un solo obiettivo per la Roma , centrare i quarti di finale di Conference League . Dopo la vittoria 1-0 ottenuta in trasferta in Olanda all'andata, la squadra di Mourinho è pronta ad ospitare il Vitesse all'Olimpico nel match di ritorno degli ottavi del torneo alla sua prima edizione. I giallorossi, reduci da un momento particolarmente positivo e da sei risultati utili consecutivi, scenderanno in campo con la formazione migliore per conquistare la qualificazione . Ecco tutti i dettagli per seguire la partita.

Dove vedere Roma-Vitesse in tv

La gara tra Roma e Vitesse, in programma allo stadio Olimpico di Roma giovedì 17 marzo alle ore 21 e valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League League, è visibile in diretta su Sky Sport Uno (satellite e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. La telecronaca è affidata a Maurizio Compagnoni, con commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Diretta Gol con Dario Massara.