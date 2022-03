7/12 ©Ansa

LA STELLA: OLA SOLBAKKEN



Con la cessione di Botheim e Berg (quasi 10 milioni totali in cambio) è rimasto lui il giocatore chiave. Doppietta alla Roma nel 6-1, due gol anche nella fase a eliminazione diretta di Conference. Gioca come ala d'attacco (partendo per lo più da destra, lui che è mancino) ed è bravo a segnare e far segnare, come confermano i suoi 16 gol e 14 assist da quando è nel club (gennaio 2020).