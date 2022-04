José Mouriho non avrà a disposizione Zaniolo e Veretout per la trasferta di Conference League contro il Bodo Glimt: i due saranno costretti a dare forfait e non partiranno con la squadra per l'andata dei quarti di finale in Norvegia. Rispetto alla formazione scesa in campo 6 mesi fa e sconfitta 6-1, soltanto Rui Patricio e Ibanez conserveranno il posto da titolare

La sconfitta di sei mesi fa nella fase a gironi brucia ancora, adesso la Roma ha tutta l'intenzione di riscattare il pesantissimo 6-1 dello scorso ottobre. Di nuovo il Bodo Glimt di fronte, ancora in Conference League . Questa volta, però, non si può sbagliare: andata dei quarti di finale , partita da dentro o fuori. Quella di José Mourinho , però, è tutta un'altra squadra. Rispetto a quella scesa in campo nella più clamorosa debacle di questa stagione, nella Roma ci saranno nove cambi su undici . Lo Special One però dovrà fare i conti anche con due assenze: Nicolò Zaniolo e Jordan Veretout sono costretti a dare forfait e non partiranno con il resto della squadra per la Norvegia.

Rivoluzione Roma: solo Rui Patricio e Ibanez titolari rispetto a 6 mesi fa

approfondimento

Ora è un’altra Roma: cos’è cambiato da Bodø a Bodø

Rispetto alla squadra scesa in campo sei mesi fa, dunque, gli unici a conservare il posto da titolare saranno Rui Patricio e Ibanez. In quella sfida della fase a gironi la Roma scese in campo con un 4-2-3-1 formato anche da giocatori che non sono più in rosa come Villar, Mayoral, Reynolds o Calafiori, e altri che, pur essendo rimasti, attualmente sono ai margini come Diawara. Mourinho punterà sui suoi titolarissimi e sulla formazione che nell'ultimo periodo, con il 3-4-2-1, gli ha permesso di effettuare una vera rivoluzione, che ha portato a dieci risultati utili consecutivi in campionato con la zona Champions adesso ad appena 5 punti. In Norvegia ci saranno -8 gradi, dunque l'escursione termica sarà forte. Inoltre l'insidia del campo in sintetico sarà notevole. Ma la Roma vuole farsi trovare pronta: insieme all'Atalanta, quella giallorossa è l'unica squadra italiana rimasta in corsa in Europa e l'ambizione di vincere la prima edizione della Conference League è nella testa di Mourinho e dei giocatori. Che contro il Bodo avranno l'occasione di riscattare il ko di ottobre e continuare la rincorsa al trofeo.