Il difensore giallorosso ha accusato un problema al ginocchio dopo un intervento in scivolata su Pellegrino. Gli esami strumentali, in programma venerdì, stabiliranno l'entità dell'infortunio

La trasferta in Norvegia contro il Bodo/Glimt rischia di avere degli strascichi pesanti per Gianluca Mancini. Il difensore della Roma è stato sostituito al 69° minuto nell'andata dei quarti di finale di Conference League, a causa di un problema al ginocchio destro rimediato dopo un intervento in scivolata su Pellegrino. Mancini ha lasciato il campo zoppicando e il ginocchio si è subito gonfiato. Gli esami strumentali, in programma venerdì, stabiliranno se c'è una lesione e l'entità dell'infortunio.