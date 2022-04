Si è interrotta dopo nove partite la striscia di imbattibilità della Roma. Ancora una volta per i giallorossi è fatale il Bodo/Glimt. Come nella fase a gironi, i norvegesi sono riusciti a battere la squadra di José Mourinho. Stavolta, però, c'è in palio un posto in semifinale e l'allenatore portoghese è fiducioso nonostante il ko per 2-1: "In questo momento mi sento favorito per il passaggio del turno - spiega Mourinho - C'è totale fiducia nei giocatori e nell'appoggio dei nostri tifosi all'Olimpico. Spero anche in un buon arbitro con dei buoni assistenti. Già quando avevamo giocato contro il Bodo a Roma non sono stati fischiati due rigori netti. Oggi è stato chiamato un fuorigioco inesistente su due giocate da gol". Mourinho ha poi commentato le reti subite nel secondo tempo: "Il primo gol è ridicolo - ammette - Il secondo nasce da una palla inattiva dove è mancata la concentrazione".