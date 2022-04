Non capita spesso di trovare Josè Mourinho a passeggio indisturbato. Lo ha scovato il nostro Angelo Mangiante nel gelo di Bodo a poche ore dalla sfida di Conference League che la Roma giocherà stasera. In palio la semifinale e il riscatto dell'1-6 subito, nella fase a gironi del torneo, dai giallorossi proprio contro il Bodo. Un Mourinho particolarmente di buon umore

Una passeggiata per scaricare la tensione e prepararsi al meglio a una serata molto importante per la stagione della Roma. Nel gelo del Polo Nord Mourinho vive le ultime ore di vigilia del match contro il Bodo Glimt, andata dei quarti di finale di Conference League. Nella fase a gironi arrivo, sempre su questo campo, una rovinosa sconfitta per 6-1. "La peggior serata della mia carriera" ha detto più volte lo Special One che vive questa immediata vigilia con tutto un altro spirito. Il nostro Angelo Mangiante lo ha sollecitato durante una camminata con una parte del suo staff. I giornali norvegesi richiamano il 6-1 subito nei gironi dalla Roma: "6-1? In semifinale andrà solo una squadra. Come sto? Fa freddo" dice sorridendo e pregustando forse una piavevole "vendetta" sul campo