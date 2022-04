Il Bodo/Glimt va a caccia dell'impresa. Per la quarta volta in stagione, sfiderà la Roma in Conference League . Due vittorie in Norvegia per la squadra di Kjetil Knutsen , pareggio all'Olimpico nella fase a gironi. Giovedì 14 aprile, Bodo/Glimt e Roma si giocheranno l'accesso alle semifinali della competizione, con fischio d'inizio alle ore 21. Nervi tesi tra le due squadre, soprattutto a causa di quanto accaduto nel post partita della gara giocata all' Aspmyra Stadion , su cui è intervenuta la Uefa, sospendendo provvisoriamente Nuno Santos , membro dello staff giallorosso, e Kjetil Knutsen , allenatore dei norvegesi.

Dg Thomassen: "Rimasti sorpresi dalla decisione dell'Uefa"

leggi anche

Uefa, Knutsen e Nuno Santos sospesi dopo Bodo-Roma

Dopo la sospensione da parte dell'Uefa, la Roma ha deciso di non commentare. Al Bodo/Glimt, invece, la decisione è stata mal digerita, parola del direttore generale Frode Thomassen: "Siamo rimasti sorpresi dalla decisione. Entrare in una situazione come questa, in un caso provocato dai membri dello staff della Roma, sembra inaccettabile e irragionevole. Ci auguriamo che la verità emerga". La squadra norvegese sta preparando la gara contro il club giallorosso a Formello, nel centro tecnico della Lazio, cosa che ovviamente non è passata inosservata ai tifosi giallorossi, sebbene non sia la prima volta che accade (la Lazio ospitò in passato sia il Liverpool che il City, avversarie della Roma in Champions). Mercoledì il Bodo/Glimt farà la classica rifinitura della vigilia all'Olimpico, mentre l'ultimo allenamento si terrà al campo dell'Urbetevere.