Mou: "Giochiamo anche bene. Zaniolo? Fa vendere"

L'allenatore della Roma dopo il 4-0 al Bodo Glimt e l'accesso alle semifinali di Conference League: "Inaccettabile aver vinto solo la quarta partita, è finita 5-2 per noi. Penso che noi giochiamo molto meglio di quello che dice la gente. Zaniolo? Si parla troppo di lui, che giochi o non giochi, che stia bene o che sia infortunato" ROMA-BODO GLIMT 4-0, GOL E HIGHLIGHTS: VIDEO Condividi

"Ero fiducioso anche dopo la sconfitta dell'andata. Ho sempre avuto la sensazione che fossimo superiori: siamo stati bravi a concentrarci solo sul calcio, siamo i più forti. Inaccettabile riuscire a batterli solo nella quarta partita ma era quella che contava". José Mourinho commenta così ai microfoni di Sky Sport il 4-0 della Roma al Bodo Glimt, risultato che vale ai giallorossi il pass per la semifinale: "Il risultato era la cosa più importante per il modo in cui abbiamo giocato con intensità e qualità nelle uscite, anche sull’1-0 sapevamo che era fatta. Oggi non c'è stata storia. All'intervallo ho detto ai giocatori che si trattava di vincere facendo 6 gol come ne abbiamo presi 6 da loro. Poi negli ultimi minuti è normale che si accusi un pelo di stanchezza e che qualcuno amministri le energie".

"Giochiamo meglio di quello che dice la gente" approfondimento Abraham da record: miglior marcatore al 1° anno Per Mourinho è l'undicesima vittoria su 11 tentativi nei quarti di finale di competizioni europee: è arrivata in un Olimpico sold out. "La gente è stata fantastica, c'è empatia totale con la squadra e questo è molto bello - sorride l'allenatore - ora pensiamo a Napoli: loro vorranno vincere per inseguire lo scudetto, noi per arrivare al quinto posto. Abbiamo giocato 12 partite di Conference League e giocare di giovedì e di domenica è dura. Ora siamo rimasti noi a rappresentare l'Italia in Europa". Lo Special One dice la sua anche sulla qualità del gioco della Roma: "Giocare bene e vincere è perfetto, è fantastico. Giocare bene e perdere non mi piace, piace a chi si nasconde dietro la filosofia e dice che la sua squadra ha identità. Penso che noi giochiamo molto meglio di quello che dice la gente - sottolinea - ho rivisto la partita contro la Salernitana e nel secondo tempo abbiamo giocato davvero bene. Spesso dicono che vinciamo perché siamo organizzati e abbiamo carattere ma credo che giochiamo meglio di quel che si dice".

"Zaniolo fa vendere, si parla troppo di lui" Nel 4-0 dell'Olimpico c'è stata la firma maiuscola di Nicolò Zaniolo, autore di una tripletta: "Si parla troppo di Zaniolo, che giochi o non giochi, che stia bene o che sia infortunato - replica Mou - sarebbe un bene per noi e per il calcio italiano se lo si lasciasse più tranquillo. Tanti dicevano che non avrebbe giocato titolare, noi sapevamo che sarebbe stato importante per attaccare la profondità e lo ha fatto molto bene. Ora sarà sicuramente in prima pagina per ragioni positive".

Pellegrini: "Mou ci sta insegnando a essere esigenti" Lorenzo Pellegrini dopo la partita di andata in Norvegia aveva assicurato che la Roma avrebbe superato il turno. "Si possono dire tante cose su questa squadra, abbiamo ampi margini di crescita ma non si può dire che quando c'è da tirare fuori qualcosa in più non lo facciamo. Sono contento e soddisfatto, sapevo che sarebbe stata una partita difficile ma ero certo del fatto che avremmo giocato alla grande". Qualità è stata la parola d'ordine dei gol della Roma, in particolare sul 2-0: "A noi piace fare bel gioco e finalizzarlo" sorride ai microfoni di Sky Sport. "Mourinho ci sta insegnando a essere esigenti con noi stessi - spiega - io nel mio piccolo provo a trasmettere ai compagni l'importanza del vestire questa maglia. Sensazioni in vista della semifinale? L'anno scorso a Old Trafford eravamo 2-1 all'intervallo poi è successo quello che è successo. Questa volta è diverso, magari sentiamo più responsabilità perché siamo una squadra che deve crescere ma sappiamo che siamo forti e vogliamo arrivare in fondo".